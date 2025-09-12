Ричмонд
Суд в Приморье подтвердил возврат санатория «Садгород» государству

Судебное решение по возврату имущества вступило в силу в сентябре 2025 года.

Источник: Freepik

Пятый арбитражный апелляционный суд в Приморском крае подтвердил решение первой инстанции о возвращении в федеральную собственность земельного участка и объектов санатория «Садгород». Это решение вступило в законную силу, сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморья.

Органы прокуратуры края инициировали иск в арбитражный суд с требованием истребовать из незаконного владения санаторно-курортный комплекс «Садгород». В мае 2025 года суд первой инстанции удовлетворил требования прокуратуры, а спустя несколько месяцев апелляционная инстанция поддержала это решение, оставив его без изменений.

Проверка прокуратуры выявила, что во время приватизации Дальневосточного объединения санаторно-курортных учреждений профсоюзов «Дальвостоккурорт» было создано акционерное общество «Приморские курорты». Это предприятие незаконно зарегистрировало право собственности на санаторные объекты и осуществило ряд ничтожных сделок по отчуждению имущества в пользу аффилированных лиц.

Недобросовестные действия новых собственников привели к значительному ухудшению состояния объектов комплекса, частичной утрате имущества и продолжительному простою социально значимого курорта. В настоящее время прокуратура поддерживает контроль за фактическим исполнением судебного решения и возвратом имущества в государственную собственность.