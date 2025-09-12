Суд в Приморье подтвердил возврат санатория «Садгород» государству

Органы прокуратуры края инициировали иск в арбитражный суд с требованием истребовать из незаконного владения санаторно-курортный комплекс «Садгород». В мае 2025 года суд первой инстанции удовлетворил требования прокуратуры, а спустя несколько месяцев апелляционная инстанция поддержала это решение, оставив его без изменений.