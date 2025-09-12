Ричмонд
В Хабаровске появится новый теннисный комплекс на стадионе имени Ленина

Завершить строительство планируют к 2028 году.

Источник: Комсомольская правда

Новости, Хабаровск. На территории стадиона имени Ленина планируют построить современный теннисный комплекс. Работы будут вестись по концессионной схеме. Уже сейчас для жителей открыты две новые площадки для падел-тенниса, они работают до 22:00. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Глава региона Дмитрий Демешин осмотрел площадку будущего комплекса и оценил перспективы проекта.

«Это очень достойный проект, который, я уверен, будет востребован среди спортивного населения Хабаровского края. Здесь мы сможем проводить соревнования самого высокого уровня, а также это отличная площадка для качественных тренировок и активного отдыха жителей и гостей города», — сказал губернатор.

На встрече также обсудили планы по развитию теннисной инфраструктуры.

«Мы видим востребованность теннисных площадок как среди детского, так и взрослого населения», — сказал представитель региональной спортивной общественной организации «Хабаровская федерация тенниса» Елена Чернышева.

Инициатива создания комплекса принадлежит частному инвестору. При поддержке министерства имущества края был подобран участок в парковой зоне стадиона имени Ленина.

Проект предусматривает демонтаж старого здания и строительство нового административного модуля, устройство трех современных грунтовых кортов и двух площадок для падел-тенниса, а также реконструкцию четырех действующих травяных кортов.

Окончание работ намечено на 2028 год. Новый комплекс станет площадкой как для профессиональных спортсменов, так и для любителей тенниса.