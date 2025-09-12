В Хабаровске появится новый теннисный комплекс на стадионе имени Ленина

Новости, Хабаровск. На территории стадиона имени Ленина планируют построить современный теннисный комплекс. Работы будут вестись по концессионной схеме. Уже сейчас для жителей открыты две новые площадки для падел-тенниса, они работают до 22:00. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Глава региона Дмитрий Демешин осмотрел площадку будущего комплекса и оценил перспективы проекта.
«Это очень достойный проект, который, я уверен, будет востребован среди спортивного населения Хабаровского края. Здесь мы сможем проводить соревнования самого высокого уровня, а также это отличная площадка для качественных тренировок и активного отдыха жителей и гостей города», — сказал губернатор.
На встрече также обсудили планы по развитию теннисной инфраструктуры.
«Мы видим востребованность теннисных площадок как среди детского, так и взрослого населения», — сказал представитель региональной спортивной общественной организации «Хабаровская федерация тенниса» Елена Чернышева.
Инициатива создания комплекса принадлежит частному инвестору. При поддержке министерства имущества края был подобран участок в парковой зоне стадиона имени Ленина.
Проект предусматривает демонтаж старого здания и строительство нового административного модуля, устройство трех современных грунтовых кортов и двух площадок для падел-тенниса, а также реконструкцию четырех действующих травяных кортов.
Окончание работ намечено на 2028 год. Новый комплекс станет площадкой как для профессиональных спортсменов, так и для любителей тенниса.