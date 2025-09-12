Возврат активов: 5,6 млрд тенге пойдут на строительство в области Абай

8 сентября в Послании народу Казахстана «Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию» глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил, что государство предпринимает системные усилия для развития здравоохранения.