Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Возврат активов: 5,6 млрд тенге пойдут на строительство в области Абай

Из Специального государственного фонда на реализацию проектов в сфере здравоохранения в области Абай выделено 5,6 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Средства направлены на улучшение инфраструктуры и повышение качества медицины в регионе, передает пресс-служба правительства. В селе Урджар средства направлены на строительство дополнительного корпуса многопрофильной центральной районной больницы и оснащение современной медицинской техникой.

В городе Аягоз на выделенные средства строится дополнительный корпус многопрофильной центральной районной больницы, где будет установлен магнитно-резонансный томограф.

говорится в сообщении

Сдать объекты в эксплуатацию планируется в текущем году. Проекты позволят расширить охват граждан своевременными и качественными медицинскими услугами.

Ранее 2,6 млрд тенге из Спецгосфонда также были выделены на строительство психоневрологического медико-социального учреждения на 100 мест в городе Семей.

8 сентября в Послании народу Казахстана «Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию» глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил, что государство предпринимает системные усилия для развития здравоохранения.