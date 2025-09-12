Цены на продукты грозятся резко взлететь после возможного решения ЦБ

Цены на продукты в России могут резко вырасти после заседания Центробанка РФ по ключевой ставке, которое состоится 12 сентября. Об этом сообщили российские экономисты. По их словам, если регулятор на фоне замедления инфляции решит снизить ставку сильнее ожидаемого, кредитные организации сократят проценты по депозитам, что приведет к массовому выводу средств и ускорению инфляции.