На строительство коммунальных сетей в Зауфимье Башкирия получит 13,5 млрд рублей

Отметим, в рамках проекта предусмотрено строительство семи объектов коммунальной инфраструктуры на территории Уфы и Уфимского района c началом работ в 2025—2026 годах и вводом в эксплуатацию в 2026-м и 2027 году. К 2030 году в каждый населённый пункт Уфимской агломерации, где сегодня живет 56 тысяч человек, планируют провести системы водоснабжения и водоотведения. Также появится возможность обеспечить инженерными сетями потенциальные строительные площадки: новые жилые комплексы, рекреационно-туристические объекты, учреждения образования, промышленные предприятия, логистические комплексы.