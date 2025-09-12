На строительство коммунальных сетей в Зауфимье Башкирия получит 13,5 млрд рублей

После появления Восточного выезда из Уфы и моста через Уфимку в непосредственной близости к городу появились территории, где может начаться массовое строительство жилья.
В частности, близ деревни Елкибаево планируется жилой район с высотками до 50 этажей, детсады, больницы и школы.
Но власти Башкирии намерены прежде возвести здесь коммунальную инфраструктуру и провести инженерные сети, в первую очередь — водоснабжения и водоотведения.
В августе 2025 года президиум правкомиссии одобрил заявку на реализацию первой очереди проекта возведения водопровода на 8,5 млрд рублей. Вторая очередь строительства коммунальной инфраструктуры в Зауфимье будет стоить пять млрд рублей.
Радий Хабиров объяснил, что проект позволит значительно повысить качество водоснабжения и водоотведения для 1 млн жителей. Для развития Зауфимья необходимо создать 147 километров сетей водоснабжения, 33 километра сетей водоотведения, а также технические сооружения, такие как водопроводные и канализационные насосные станции.
— На этой территории предстоит большой объём работы, который мы планируем выполнить за 2025−2027 годы, — рассказал на заседании президиума правительственной комиссии глава Башкирии Радий Хабиров. — В числе социально-экономических эффектов — привлечь к 2040 году средства внебюджетных источников в размере более 20 млрд рублей.
По словам Радия Фаритовича, один крупный объект стоимостью 14 млрд рублей уже начинает строиться в сентябре — начались земляные работы.
— Также планируем создать более 3,5 тысячи новых рабочих мест и обеспечить объём дополнительных налоговых поступлений в бюджет — более 9 млрд рублей, — рассказал г-н Хабиров. — Меморандум подписан, заявленные объекты включены в региональный комплексный план модернизации коммунальной инфраструктуры. Заявка получила положительное заключение всех федеральных органов исполнительной власти и организаций.
Председатель комиссии, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, отметил, что «республика системно занимается этим вопросом».
— И дороги, и сети — всё комплексно, — сказал Марат Хуснуллин. — Спасибо за такую работу, Радий Фаритович. Заявка на вторую очередь одобрена. Главное — не затягивать сроки освоения.
Г-н Хуснуллин предупредил, что достижение целевых показателей реализации в программе казначейских инфраструктурных кредитов является ключевым и строго контролируемым параметром.
— Поскольку речь идет об эффективном освоении средств и выполнении социальных обязательств перед гражданами, — пояснил Марат Шакирзянович. — Реализация одобренных инициатив позволит создать современную и комфортную среду, улучшить транспортную и коммунальную инфраструктуру, что в конечном итоге отразится на благополучии людей в регионах.
Отметим, в рамках проекта предусмотрено строительство семи объектов коммунальной инфраструктуры на территории Уфы и Уфимского района c началом работ в 2025—2026 годах и вводом в эксплуатацию в 2026-м и 2027 году. К 2030 году в каждый населённый пункт Уфимской агломерации, где сегодня живет 56 тысяч человек, планируют провести системы водоснабжения и водоотведения. Также появится возможность обеспечить инженерными сетями потенциальные строительные площадки: новые жилые комплексы, рекреационно-туристические объекты, учреждения образования, промышленные предприятия, логистические комплексы.