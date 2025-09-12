Неожиданно выяснилось, что не так с отдыхом в Абхазии сегодня

Попытки разнообразить питание в другом кафе не увенчались успехом — ограниченное меню быстро приелось и не могло компенсировать отсутствие выбора. В то же время, отдыхающие отметили чистоту и благоустроенность пляжной зоны, однако столкнулись с случаями обсчета в местных торговых точках.