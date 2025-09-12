Неожиданно выяснилось, что не так с отдыхом в Абхазии сегодня

Часть российских туристов досрочно завершила отдых в абхазской Пицунде из-за несоответствия сервиса ожиданиям.
Основной претензией стала организация питания в столовой, размещенной в здании бывшего кинотеатра, куда допускали посетителей исключительно по предварительной записи. За 300 рублей гостям предлагали скудный вариант «шведского стола», который путешественники сравнили с худшими образцами советской общепитовской системы.
Попытки разнообразить питание в другом кафе не увенчались успехом — ограниченное меню быстро приелось и не могло компенсировать отсутствие выбора. В то же время, отдыхающие отметили чистоту и благоустроенность пляжной зоны, однако столкнулись с случаями обсчета в местных торговых точках.
В итоге туристы пришли к выводу, что Пицунда больше подходит для уединенного отдыха, чем для любителей качественного сервиса, и назвали свой отпуск безнадежно испорченным.
