«Союзмультфильм» судится с коммерсантом из Приморья из-за мультгероев

В Арбитражный суд Приморского края поступило заявление от ООО «Союзмультфильм» с требованием взыскать с индивидуального предпринимателя компенсацию в размере 200 тысяч рублей за нарушение исключительных прав на товарные знаки и героев мультфильмов.
В материалах дела указано, что в магазинах, принадлежащих предпринимателю, зафиксировали продажу контрафактных товаров — сумок и рюкзаков, на которых изображены персонажи «Пятачок» из мультфильма «Винни-Пух» и «Львёнок» из мультфильма «Как львёнок и черепаха пели песню». Эти изображения и товарные знаки совпадают с объектами интеллектуальной собственности ООО «Союзмультфильм» до степени смешения.
Индивидуальный предприниматель не имел разрешения на использование данных товарных знаков и образов персонажей, поскольку соответствующие договоры не заключались. Это позволило истцу утверждать, что использование знаков в коммерческой деятельности, а именно при продаже товаров, было незаконным.
До подачи иска ООО «Союзмультфильм» направляло предпринимателю претензию с требованием оплатить компенсацию за нарушение прав на сумму 200 тысяч рублей. Однако ответа и удовлетворения требования не последовало, что и стало поводом для обращения в арбитраж.