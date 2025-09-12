Ричмонд
«Союзмультфильм» судится с коммерсантом из Приморья из-за мультгероев

Иск подан за продажу сумок и рюкзаков с изображениями Пяточка и Львёнка.

Источник: Союзмультфильм

В Арбитражный суд Приморского края поступило заявление от ООО «Союзмультфильм» с требованием взыскать с индивидуального предпринимателя компенсацию в размере 200 тысяч рублей за нарушение исключительных прав на товарные знаки и героев мультфильмов.

В материалах дела указано, что в магазинах, принадлежащих предпринимателю, зафиксировали продажу контрафактных товаров — сумок и рюкзаков, на которых изображены персонажи «Пятачок» из мультфильма «Винни-Пух» и «Львёнок» из мультфильма «Как львёнок и черепаха пели песню». Эти изображения и товарные знаки совпадают с объектами интеллектуальной собственности ООО «Союзмультфильм» до степени смешения.

Индивидуальный предприниматель не имел разрешения на использование данных товарных знаков и образов персонажей, поскольку соответствующие договоры не заключались. Это позволило истцу утверждать, что использование знаков в коммерческой деятельности, а именно при продаже товаров, было незаконным.

До подачи иска ООО «Союзмультфильм» направляло предпринимателю претензию с требованием оплатить компенсацию за нарушение прав на сумму 200 тысяч рублей. Однако ответа и удовлетворения требования не последовало, что и стало поводом для обращения в арбитраж.