Суд обязал регоператора закрыть пахучую свалку в пригороде Хабаровска

Суд по Хабаровской межрайонной природоохранной прокуратуры принял решение о необходимости закрытия и рекультивации одной из старейших свалок в пригороде краевой столицы. Работающая на арендованном у органов местного самоуправления полигоне в селе Ильинка компания «ИНА-ДВ» теперь обязана подготовить соответствующий проект и надёжно законсервировать копившиеся долгие десятилетия отходы. Как напоминает ИА «Хабаровский край сегодня», свалка в Ильинке существует на месте выработанного карьера с середины прошлого века и много лет в буквальном смысле слова отравляет жизнь местных жителей.
— Несколько лет назад удалось добиться договорённости, что свалка рядом с Ильинкой будет закрыта и рекультивирована. Сделать это руководство «ИНА-ДВ» обещало до конца прошлого года. Однако на практике, полигон продолжает принимать отходы. Как только в Ильинке ветер подует со стороны свалки, люди в буквальном смысле слова задыхаются от удушающего чесночного запаха. Видимо, в глубинах полигона идёт разложение отходов с выделением сволочного газа, — рассказал в эксклюзивном интервью нашему изданию житель Ильинки, общественный активист Егор Виниченко.
С августа этого года компания «ИНА-ДВ» выполняет функции регионального оператора по обращению с твёрдыми бытовыми отходами в Хабаровском районе вместо ушедшего с рынка «Зенит-ДВ». Считается, что на полигоне в Ильинке осуществляется только перегрузка и сортировка собранного мусора. Местные же активисты всерьёз опасаются, что захоронение с ТКО будет продолжатся и далее.
— В связи с длительным бездействием ООО «ИНА-ДВ» природоохранный прокурор обратился в суд. В результате судебного разбирательства на компанию была возложена обязанность разработать проект рекультивации земель, загрязненных отходами, и провести соответствующие работы. Решение суда пока не вступило в законную силу. Природоохранный прокурор продолжает контролировать процесс вступления решения в силу и фактическое устранение нарушений, — говорится в сообщении надзорного ведомства.