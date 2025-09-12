Суд обязал регоператора закрыть пахучую свалку в пригороде Хабаровска

— Несколько лет назад удалось добиться договорённости, что свалка рядом с Ильинкой будет закрыта и рекультивирована. Сделать это руководство «ИНА-ДВ» обещало до конца прошлого года. Однако на практике, полигон продолжает принимать отходы. Как только в Ильинке ветер подует со стороны свалки, люди в буквальном смысле слова задыхаются от удушающего чесночного запаха. Видимо, в глубинах полигона идёт разложение отходов с выделением сволочного газа, — рассказал в эксклюзивном интервью нашему изданию житель Ильинки, общественный активист Егор Виниченко.