Казахстан и Россия построят агро-индустриальный парк в Алатау

Одной из главных тем бизнес-форума стала реализация проекта Агро-индустриального парка (Агрохаба) в Алматинской области. Стороны договорились о совместной работе по развитию и продвижению проекта. Он будет расположен в городе Алатау (Alatau City), который строится под Алматы.
Его инфраструктура объединит современный складской комплекс класса «А», мультитемпературные склады, контейнерный терминал, оптово-розничный центр, а также зоны фитосанитарного контроля и таможенного оформления. Новый объект станет многофункциональным хабом, где интересы производителей, экспортеров и торговых сетей будут соединены в единую систему.
Будущий Агрохаб — это 75 гектаров с контейнерным терминалом, складами, таможенным терминалом и большим оптово-розничным центром.
Новый парк позволит не только повысить эффективность логистики, но и создать для производителей удобную среду с доступом к новым каналам сбыта, подчеркнули в КТЖ. Казахстанские компании смогут быстрее и проще выходить на международные рынки, а регион получит мощный импульс для экономического роста.
Для нас интересно продвижение на рынки Китая и Казахстана, который по факту является распределительным центром готовой российской продукции для всей Центральной Азии. Реализация нового проекта позволит повысить рентабельность российских инвестиций и одновременно снизить нагрузку на транспортную инфраструктуру. По сути это даст возможность «делать» практически двухсторонние контейнерные поезда.
Опыт международных проектов компании, включая CRK Terminal в Подмосковье, подтверждает готовность к реализации масштабных инициатив, интегрированных в глобальные цепочки поставок.