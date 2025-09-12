Казахстан и Россия построят агро-индустриальный парк в Алатау

Одной из главных тем бизнес-форума стала реализация проекта Агро-индустриального парка (Агрохаба) в Алматинской области. Стороны договорились о совместной работе по развитию и продвижению проекта. Он будет расположен в городе Алатау (Alatau City), который строится под Алматы.