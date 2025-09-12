В Мотовилихе могут возвести новый спорткомплекс за 120 млн рублей

По данным «Ъ-Прикамье», проект планируется реализовать до 2028 года. При этом его инициатор обязуется выделить не менее семи часов в неделю для организации бесплатных занятий для жителей. Спортобъект планируется построить на бульваре Гагарина, 109а. Соответствующий участок площадью 0,44 га ограничен улицей Старцева и бульваром Гагарина.