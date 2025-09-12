Стало известно, какие офисные специалисты стали самыми высокооплачиваемыми в РФ

Специалисты по тестированию программного обеспечения (тестировщики) оказались лидерами в рейтинге наиболее высокооплачиваемых офисных сотрудников этим летом, как показало исследование, данные которого имеются в распоряжении РИА «Новости». Работодатели предлагали представителям этой специальности в среднем 129 тысяч рублей ежемесячного дохода.
Аналитики специализированного сервиса изучили предложения по заработной плате по ключевым офисным специальностям за летние месяцы 2025 года. Средние предлагаемые выплаты для тестировщиков показали подъем на 13% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 129 079 рублей при условии полной занятости.
Специалисты по тестированию занимаются обнаружением ошибок в программном обеспечении, контролируют функциональность, безопасность и удобство пользования продуктами, при этом их реальный доход напрямую зависит от уровня квалификации и профессионального опыта.
Вторую строчку в рейтинге заняли инженеры, которые могли рассчитывать на среднее предложение в 105,5 тысячи рублей ежемесячно. Завершают тройку лидеров технологи со средней предлагаемой заработной платой в 97,2 тысячи рублей.
В региональном распределении самые высокие предложения поступали соискателям из Ямало-Ненецкого автономного округа — около 137,7 тысячи рублей в месяц при условии полной занятости. На втором месте оказалась Москва с предложениями в 124,6 тысячи рублей, а третье место заняла Сахалинская область со средним предложением в 121 тысячу рублей.
