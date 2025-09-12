Япония с 12 сентября снизит «потолок цены» на российскую нефть до $47,6

Правительство Японии решило снизить потолок цен на российскую нефть с 60 до 47,6 долларов за баррель. Об этом говорится в документах, опубликованных кабинетом министров страны. Такое решение направлено на ужесточение контроля над импортом энергоносителей из России.
Ранее Япония присоединилась к странам группы G7, установив максимум цены на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель, однако сделала исключение для поставок с проекта «Сахалин-2».
Проект «Сахалин-2» обеспечивает Японию примерно 9% от общего объема импорта СПГ, при этом российский газ составляет около 3% в структуре электроснабжения страны. Таким образом, сохранение поставок со «Сахалина-2» играет важную роль для энергетической безопасности Японии.
Ранее Япония объявила о введении санкций в отношении 52 российских организаций и 10 физических лиц, а также трёх компаний из Беларуси, объясняя это «ситуацией на Украине».