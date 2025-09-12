Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Япония с 12 сентября снизит «потолок цены» на российскую нефть до $47,6

Такое решение направлено на ужесточение контроля над импортом энергоносителей из России.

Источник: Аргументы и факты

Правительство Японии решило снизить потолок цен на российскую нефть с 60 до 47,6 долларов за баррель. Об этом говорится в документах, опубликованных кабинетом министров страны. Такое решение направлено на ужесточение контроля над импортом энергоносителей из России.

Ранее Япония присоединилась к странам группы G7, установив максимум цены на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель, однако сделала исключение для поставок с проекта «Сахалин-2».

Проект «Сахалин-2» обеспечивает Японию примерно 9% от общего объема импорта СПГ, при этом российский газ составляет около 3% в структуре электроснабжения страны. Таким образом, сохранение поставок со «Сахалина-2» играет важную роль для энергетической безопасности Японии.

Ранее Япония объявила о введении санкций в отношении 52 российских организаций и 10 физических лиц, а также трёх компаний из Беларуси, объясняя это «ситуацией на Украине».

Узнать больше по теме
G7: «Большая семерка», которая до ухода России была «восьмеркой»
Группа семи ведущих экономически развитых стран мира регулярно обсуждает ключевые вопросы глобальной политики и экономики. В рамках встреч G7 рассматриваются темы международной безопасности, торговли и финансовой стабильности. Организация не обладает формальным статусом, но ее решения оказывают влияние на мировые процессы.
Читать дальше