В Омске на Завертяева планируют построить ещё одну школу

На развитие образования будет выделено 23% средств. В проекте значится строительство трёх детских садов: на улице Завертяева в Центральном округе (в рамках нацпроекта «Семья»), на пр. Мира, 65а (работы начнутся в текущем году) и в микрорайоне Амурский-2 (финансирование — за счет инфраструктурного сбора). Также предусмотрено софинансирование строительства школы на улице Завертяева, работы по которой могут начаться при предоставлении поддержки из вышестоящих бюджетов.