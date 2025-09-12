В Омске на Завертяева планируют построить ещё одну школу

На заседании комитета по экономическому развитию Омского горсовета был рассмотрен проект адресной инвестиционной программы (АИП) на 2026−2028 годы, охватывающий 78 объектов. Из них 48 были запланированы ранее, а 30 — новые. Общий бюджет проекта составит 3 млрд рублей, из которых 1,2 млрд рублей будет выделено из местного бюджета, а 1,8 млрд рублей — за счет привлечения средств из федеральных и региональных источников.
Большая часть финансирования — 62,6% — направлена на развитие жилищно-коммунальной сферы. Включено 10 объектов, включая водопроводы в различных микрорайонах города, реконструкцию ливневой канализации на улицах Пригородной и Масленникова, а также строительство двух кладбищ — Западного и Юго-Восточного.
На развитие образования будет выделено 23% средств. В проекте значится строительство трёх детских садов: на улице Завертяева в Центральном округе (в рамках нацпроекта «Семья»), на пр. Мира, 65а (работы начнутся в текущем году) и в микрорайоне Амурский-2 (финансирование — за счет инфраструктурного сбора). Также предусмотрено софинансирование строительства школы на улице Завертяева, работы по которой могут начаться при предоставлении поддержки из вышестоящих бюджетов.
14,5% средств направлено на развитие транспортной инфраструктуры.
Особое внимание уделено нужде жителей улицы Завертяева в образовательном учреждении, так как ближайшие школы находятся в нескольких остановках от их домов.