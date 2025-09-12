Во Владивостоке транспортную компанию оштрафовали на миллион рублей

Транспортную компанию во Владивостоке оштрафовали на миллион рублей по решению прокуратуры Приморского края за коррупцию. Прокуратура Фрунзенского района Владивостока сообщила: 23 февраля этого года руководитель фирмы-перевозчика дал 30 тысяч рублей сотруднику Ространснадзора, чтобы тот не оформлял нарушения, обнаруженные в пассажирских перевозках.