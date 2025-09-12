Ричмонд
Во Владивостоке транспортную компанию оштрафовали на миллион рублей

Прокуратура выявила факт передачи взятки для сокрытия нарушений в сфере пассажирских перевозок.

Источник: Аргументы и факты

Транспортную компанию во Владивостоке оштрафовали на миллион рублей по решению прокуратуры Приморского края за коррупцию. Прокуратура Фрунзенского района Владивостока сообщила: 23 февраля этого года руководитель фирмы-перевозчика дал 30 тысяч рублей сотруднику Ространснадзора, чтобы тот не оформлял нарушения, обнаруженные в пассажирских перевозках.

По итогам прокурорской проверки на компанию завели дело по статье 19.28 часть 1 КоАП РФ — незаконное вознаграждение от имени юридического лица. В итоге суд назначил компании штраф в один миллион рублей.

Параллельно уголовные дела о передаче и получении взятки сейчас разбираются в суде.