Во Владивостоке транспортную компанию оштрафовали на миллион рублей

Транспортную компанию во Владивостоке оштрафовали на миллион рублей по решению прокуратуры Приморского края за коррупцию. Прокуратура Фрунзенского района Владивостока сообщила: 23 февраля этого года руководитель фирмы-перевозчика дал 30 тысяч рублей сотруднику Ространснадзора, чтобы тот не оформлял нарушения, обнаруженные в пассажирских перевозках.
По итогам прокурорской проверки на компанию завели дело по статье 19.28 часть 1 КоАП РФ — незаконное вознаграждение от имени юридического лица. В итоге суд назначил компании штраф в один миллион рублей.
Параллельно уголовные дела о передаче и получении взятки сейчас разбираются в суде.