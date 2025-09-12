Ричмонд
Стало известно, почему Япония освободила нефть с проекта «Сахалин-2» от «потолка цен»

Япония освободила российскую нефть с проекта «Сахалин-2» от так называемого «потолка цен» по соображениям энергобезопасности страны. Об этом говорится в разъяснениях, которые опубликовало министерство иностранных дел Японии.

«С точки зрения энергетической безопасности нашей страны импорт нефти, добытой в рамках проекта “Сахалин-2”, освобождается от действия этой меры», — говорится в документе.

Отметим, что с проекта «Сахалин-2» Япония получает без малого 10% всего объема импорта СПГ, а на российский газ приходится около 3% всей электрогенерации. Главным продуктом «Сахалина-2» является СПГ, однако поставки нефти увязаны с газовыми контрактами.

Ранее сообщалось, что Токио снизил «потолок цен» на нефть из РФ с 60 до 47,6 доллара США за баррель, сделав исключение для проекта «Сахалин-2».

