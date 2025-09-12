Новый сквер с футбольным полем появится в Хабаровском крае

Новости, Хабаровский край. В Амурске продолжается благоустройство общественного пространства «Звездный». Работы на объекте стали возможны благодаря победе в федеральном конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Министр жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края Анжелика Миронова побывала на месте и оценила ход работ. Она напомнила, что проект стал победителем всероссийского конкурса, инициированного президентом России в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
«Почти 70 процентов населения проголосовало за данную территорию. Дизайн разработан администрацией города с учетом предложений местных жителей. На проведение работ из федерального бюджета направлено 50 миллионов рублей. Открыть новый сквер планируется до конца текущего года», — сказала Анжелика Миронова.
Сейчас подрядчик ведет устройство бетонной площадки террасами, автопарковки, пешеходных дорожек и водоотводных лотков на территории футбольного поля.
По проекту в сквере появится центральная зона отдыха с архитектурно-дизайнерскими элементами, новой зеленью и современным покрытием. Также обустроят детскую и спортивную площадки, футбольное поле, а для местных предпринимателей предусмотрят торговую зону.
Кроме того, в 2025 году в Амурске начнется реализация еще одного проекта, победившего в третьем этапе всероссийского конкурса. Там создадут новый сквер «Молодежный» стоимостью 150 миллионов рублей.