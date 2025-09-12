Ричмонд
Аэрофлот открыл продажу билетов на рейсы в Краснодар из Новосибирска

Авиакомпания Аэрофлот начал продажу билетов на рейсы в Краснодар из Москвы и ряда российских городов.

С 17 сентября будут выполняться прямые рейсы из Москвы, с 19 сентября — из Санкт-Петербурга, с 27 сентября — из Красноярска, Екатеринбурга и Уфы, с 28 сентября — из Казани и Новосибирска.

На старте частота рейсов между Москвой и Краснодаром составит от 1 до 3 в день, с планами до 5 рейсов в сутки. Полёты из других городов будут ежедневными или 3−4 рейса в неделю.

Кроме того, в ближайшие дни откроются продажи билетов на международные рейсы из Краснодара в Ереван, Стамбул и Дубай (аэропорт Аль-Мактум), сообщила пресс-служба авиакомпании.