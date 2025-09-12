Объяснено, что произойдет, если у должника не окажется денег для погашения долга

Законодательство предусматривает список имущества, которое нельзя изъять у должника для погашения долга. В него включены предметы первой необходимости, минимальные суммы на проживание, домашние животные и многое другое. Кроме того, приставы не имеют права забирать единственное жилье, если оно было приобретено в ипотеку.