Объяснено, что произойдет, если у должника не окажется денег для погашения долга

Если у должника нет финансовых средств для погашения задолженности, приставы обращаются к его месту работы. Об этом сообщила юрист Аида Магомедова в интервью агентству «Прайм».
По ее словам, сотрудники ФССП направляют запросы в банки, налоговые органы, работодателям и другие организации для выяснения наличия или отсутствия средств у должника. В случае отсутствия средств процесс взыскания приостанавливается, однако задолженность не аннулируется.
Законодательство предусматривает список имущества, которое нельзя изъять у должника для погашения долга. В него включены предметы первой необходимости, минимальные суммы на проживание, домашние животные и многое другое. Кроме того, приставы не имеют права забирать единственное жилье, если оно было приобретено в ипотеку.
Наиболее логичным решением для неимущих может стать процедура банкротства, которую можно инициировать только в том случае, если за последние три года человек не продавал недвижимость или автомобиль.
Любая попытка избавиться от имущества перед банкротством будет тщательно проверяться и, если будет установлен ущерб кредиторам, то сделки будут оспорены, добавила юрист.
