Сивак: первый рейс во Вьетнам ожидается в октябре

МИНСК, 12 сен — Sputnik. Первый рейс, который соединит прямым авиасообщением Беларусь и Вьетнам, ожидается в октябре, сообщил заместитель белорусского премьер-министра Анатолий Сивак.

Источник: Авиакомпания "Белавиа"

Вице-премьер принял участие в торжественном мероприятии по случаю 80-летия независимости Вьетнама.

Заместитель главы правительства напомнил, что в январе этого года вступило в силу межправительственное соглашение между Беларусью и Вьетнамом о взаимной отмене виз для владельцев национальных паспортов.

Следующим шагом мы видим давно назревшее решение об открытии прямого авиасообщения между нашими странами. Ожидаем первый рейс уже в октябре.

сказал Сивак, его слова приводит пресс-служба правительства на официальном Telegram-канале

При этом он подчеркнул, что потенциал сотрудничества между двумя странами огромный, поэтому сторонам, по мнению вице-премьера, нужно приложить все усилия, чтобы полностью его реализовать.

Совместные проекты

Сивак также подчеркнул, что Вьетнам для Беларуси является давним и проверенным временем партнером в торгово-экономической сфере.

Так, в 2023—2024 годах взаимный товарооборот достиг рекордных показателей за всю историю взаимоотношений современной Беларуси и Вьетнама. Как подчеркнул заместитель премьер-министра, это стало возможным в том числе благодаря соглашению о свободной торговле между Вьетнамом и ЕАЭС.

Кроме того, вице-премьер уверенность, что совместными усилиями Беларусь и Вьетнам смогут определить флагманские проекты, которые смогут придать новый импульс и выведут сотрудничество на новый уровень.

В этом плане придается особое значение организации совместной сборки белорусской техники во Вьетнаме, в том числе для ее экспорта на рынки стран АСЕАН.

подчеркнул Сивак