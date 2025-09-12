Сивак: первый рейс во Вьетнам ожидается в октябре

Так, в 2023—2024 годах взаимный товарооборот достиг рекордных показателей за всю историю взаимоотношений современной Беларуси и Вьетнама. Как подчеркнул заместитель премьер-министра, это стало возможным в том числе благодаря соглашению о свободной торговле между Вьетнамом и ЕАЭС.