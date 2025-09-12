Сивак: первый рейс во Вьетнам ожидается в октябре

Вице-премьер принял участие в торжественном мероприятии по случаю 80-летия независимости Вьетнама.
Заместитель главы правительства напомнил, что в январе этого года вступило в силу межправительственное соглашение между Беларусью и Вьетнамом о взаимной отмене виз для владельцев национальных паспортов.
Следующим шагом мы видим давно назревшее решение об открытии прямого авиасообщения между нашими странами. Ожидаем первый рейс уже в октябре.
При этом он подчеркнул, что потенциал сотрудничества между двумя странами огромный, поэтому сторонам, по мнению вице-премьера, нужно приложить все усилия, чтобы полностью его реализовать.
Совместные проекты
Сивак также подчеркнул, что Вьетнам для Беларуси является давним и проверенным временем партнером в торгово-экономической сфере.
Так, в 2023—2024 годах взаимный товарооборот достиг рекордных показателей за всю историю взаимоотношений современной Беларуси и Вьетнама. Как подчеркнул заместитель премьер-министра, это стало возможным в том числе благодаря соглашению о свободной торговле между Вьетнамом и ЕАЭС.
Кроме того, вице-премьер уверенность, что совместными усилиями Беларусь и Вьетнам смогут определить флагманские проекты, которые смогут придать новый импульс и выведут сотрудничество на новый уровень.
В этом плане придается особое значение организации совместной сборки белорусской техники во Вьетнаме, в том числе для ее экспорта на рынки стран АСЕАН.