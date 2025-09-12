В центре Омска выставили на продажу популярный бар по цене квартиры

В Омске на продажу выставили популярное питейное заведение, расположенное в самом сердце города на проспекте Карла Маркса, напротив ОмГУПС. Бар, работающий с 2017 года, позиционируется как успешный и полностью готовый бизнес «под ключ». Объявление о продаже опубликовано на сайте «Авито».
За 6,5 млн рублей покупатель получит двухэтажное заведение площадью 233,6 квадратных метра, рассчитанное на 100 человек. Бар занимает второй и третий этажи отдельно стоящего здания. На первом этаже находится ресторан быстрого питания, который не входит в сделку.
На втором этаже расположены два зала, каждый из которых оснащен собственной VIP-комнатой и несколькими санузлами для гостей. Третий этаж отведен под просторный банкетный зал площадью 208,7 квадратных метров. Заведение оборудовано открытой кухней, контактным баром и уютной террасой с живописным видом на городской сквер.
Банкетный зал подходит для проведения различных мероприятий: свадеб, дней рождения, корпоративов, конференций и мастер-классов. В формате банкета помещение вмещает до 70−80 человек, а в режиме фуршета — до 100 гостей.
Вместе с помещением продается все необходимое оборудование, мебель и бытовая техника. Помещение сдается по долгосрочному арендному договору, что делает предложение еще более привлекательным для потенциальных владельцев.