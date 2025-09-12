Ричмонд
Озвучено предложение обеспечивать учителей с 25-летним стажем бесплатным жильем

Заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб выступил с инициативой о предоставлении жилья преподавателям. Соответствующее заявление приводит «ТАСС».

Эксперт отметил, что решение жилищного вопроса является одним из наиболее значимых факторов повышения авторитета и престижа педагогической профессии. Согласно предложению, право на бесплатное жилье должны получать учителя, отработавшие в школе не менее четверти века.

Считаю, что тем, кто проработал в школе более 25 лет, можно безвозмездно выделять жилье, заявил Гриб. Он уточнил, что предложенный стаж не является окончательным и может быть предметом дальнейшего обсуждения.

В настоящее время педагоги, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, имеют право на внеочередное предоставление жилых помещений по договорам социального найма. Однако в действующем законодательстве отсутствуют специальные нормативные правовые акты, регламентирующие порядок реализации данной социальной гарантии.

