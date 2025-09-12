Проезд в автобусах Хабаровска станет дороже на нескольких маршрутах

Новости, Хабаровск. В регионе готовятся к повышению стоимости проезда в городских автобусах. Перевозчики уведомили власти о предстоящих изменениях тарифов. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
С 15 сентября компания «Техрегион» поднимет цену билета до 60 рублей на маршрутах №№ 46В-1 и 81−2. Через неделю, 23 сентября, новые тарифы введет перевозчик «Бриз». Стоимость проезда составит 60 рублей на маршрутах №№ 54−1, 70 и 75.
Еще один перевозчик — индивидуальный предприниматель Гасанов Н. А. — изменит цену на проезд по маршруту № 81−1. Это произойдет с 30 сентября.