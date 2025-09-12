Проезд в автобусах Хабаровска станет дороже на нескольких маршрутах

С 15 сентября компания «Техрегион» поднимет цену билета до 60 рублей на маршрутах №№ 46В-1 и 81−2. Через неделю, 23 сентября, новые тарифы введет перевозчик «Бриз». Стоимость проезда составит 60 рублей на маршрутах №№ 54−1, 70 и 75.