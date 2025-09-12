Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Аэрофлот» откроет рейсы из Красноярска в Краснодар 27 сентября

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Компания «Аэрофлот» открыла продажу билетов до Краснодара впервые с 2022 года.

Источник: НИА Красноярск

Сейчас доступны билеты на рейсы Москва — Краснодар.

С 19 сентября прямые перелёты в Краснодар будут доступны из Петербурга, с 27 сентября — из Красноярска, Екатеринбурга и Уфы, c 28 сентября — из Казани и Новосибирска, сообщили в компании.

Напомним, что аэропорт Краснодара был закрыт из соображений безопасности в феврале 2022 года.

11 сентября краснодарский аэропорт возобновил работу. Ранее на юге России также начали обслуживать пассажиров аэропорты Элисты (май 2024-го) и Геленджика (июль 2025-го).