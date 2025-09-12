«Аэрофлот» откроет рейсы из Красноярска в Краснодар 27 сентября

Сейчас доступны билеты на рейсы Москва — Краснодар.
С 19 сентября прямые перелёты в Краснодар будут доступны из Петербурга, с 27 сентября — из Красноярска, Екатеринбурга и Уфы, c 28 сентября — из Казани и Новосибирска, сообщили в компании.
Напомним, что аэропорт Краснодара был закрыт из соображений безопасности в феврале 2022 года.
11 сентября краснодарский аэропорт возобновил работу. Ранее на юге России также начали обслуживать пассажиров аэропорты Элисты (май 2024-го) и Геленджика (июль 2025-го).