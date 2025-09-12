Казахстан — один из лидеров ЕАЭС по уровню зарплат

На фоне общего замедления роста ВВП по ЕАЭС до 101,8% экономики Кыргызстана и Казахстана сохраняют и даже наращивают темпы. В Кыргызстане ВВП вырос до 111,7%, а в Казахстане — до 106,2%, что является свидетельством их устойчивого развития. Для сравнения: Россия и Беларусь показали наиболее скромные результаты с ростом ВВП всего на 101,2% и 102,1%, соответственно.