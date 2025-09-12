В Казахстане запускают пилот «Цифровая ипотека» для вторичного жилья

Указывается, если покупатель начал заполнять заявку на сайте банка, то дальнейшие действия по оформлению займа покупатель уже будет проводить через мобильное приложение банка. Для этого у него на сайте отобразится QR-код, отсканировав который, покупатель сможет перейти в мобильное приложение и найти свою созданную заявку в списке/разделе Активных заявок.