В Казахстане запускают пилот «Цифровая ипотека» для вторичного жилья

Также утвержден Алгоритм процесса онлайн-оформления нотариальных сделок по купле-продаже недвижимого имущества (вторичное жилье) в рамках проекта «Цифровая ипотека».
Условия и порядок оформления сделки.
Шаг 1. Подача заявки на получение ипотечного жилищного займа
Для подачи покупателем заявки на получение ипотечного жилищного займа покупатель на официальном сайте/мобильном приложении банка/ платформе:
- выбирает программу кредитования «Цифровая ипотека»;
- выбирает продукт «Вторичное жилье»;
- знакомится с условиями и требованиями продукта;
- заполняет в форме онлайн кредитного калькулятора все необходимые параметры:
- стоимость жилья;
- сумму первоначального взноса;
- срок займа;
- выбирает метод погашения займа.
Покупателю автоматически рассчитывается и отображается предварительная сумма ежемесячного платежа.
После ознакомления с условиями, отображенными на кредитном калькуляторе, покупатель в случае принятия решения о получении займа:
- переходит на следующий этап,
- вводит данные номера телефона и ИИН;
- рассматривает условия всех необходимых заявлений/согласий, в том числе на сбор и обработку персональных данных, для подтверждения личности, открытия текущего счета;
- нажимает кнопку «Подать заявку»;
- получает SMS-сообщение с кодом для подтверждения действия;
- путем ввода кода из SMS-сообщения, предоставляет согласие на подписание заявлений, соглашений Банка/платформы и согласие на сбор и обработку персональных данных.
Указывается, если покупатель начал заполнять заявку на сайте банка, то дальнейшие действия по оформлению займа покупатель уже будет проводить через мобильное приложение банка. Для этого у него на сайте отобразится QR-код, отсканировав который, покупатель сможет перейти в мобильное приложение и найти свою созданную заявку в списке/разделе Активных заявок.
Далее заявка направляется на обработку, проведение внутренних и внешних проверок в соответствии с установленными правилами и кредитной политикой банка/платформы.
Шаг 2. Предварительные условия займа
В результате проведенных успешных проверок покупателю отображаются предварительные условия получения ипотечного жилищного займа:
- сумма займа;
- сумма первоначального взноса;
- ставка вознаграждения;
- срок займа;
- сумма ежемесячного платежа;
- сумма переплаты.
Если покупатель по запрашиваемым им условиям не может получить положительное решение, тогда банк/платформа предлагает ему альтернативное решение, от которого покупатель может отказаться либо продолжить дальше процесс получения займа.
После получения от банка/платформы предварительного решения покупатель может проводить мероприятия по поиску приобретаемого недвижимого имущества.
Шаг 3. Приобретаемая недвижимость
Покупатель:
- в разделе «Информация по приобретаемой недвижимости» заполняет информацию о приобретаемой квартире (адрес, технические характеристики), данные продавца (ИИН, номер телефона);
- после ввода данных продавца активирует кнопку «Отправить SMS-сообщение»;
- на номер мобильного телефона продавца направляется SMS-сообщение со ссылкой на страницу для подтверждения личности и прав на продаваемый объект недвижимости.
Продавец:
- получает SMS-сообщение со ссылкой на процесс;
- переходит по вышеуказанной ссылке;
- рассматривает условия всех необходимых заявлений/согласий, в том числе на сбор и обработку персональных данных, для подтверждения личности, открытия текущего счета;
- получает SMS-сообщение с кодом для подтверждения действия;
- путем ввода кода из SMS-сообщения предоставляет согласие на подписание заявлений, соглашений банка/платформы и согласие на сбор и обработку персональных данных.
При несогласии продавец может отказаться от предлагаемых условий, при этом у покупателя имеется возможность найти другое недвижимое имущество.
Осуществляется в автоматическом режиме получение с ЕГКН сведений о зарегистрированных правах (обременениях) на недвижимое имущество и его технических характеристиках с целью подтверждения:
- отсутствия обременений (в том числе в виде залога, запрета, ареста, ограничения в распоряжении имуществом);
- права собственности (продавца).
В случае успешного завершения проверок/действий проводятся мероприятия по определению рыночной стоимости недвижимости.
После получения данных о недвижимости из ЕГКН и от покупателя, заявка направляется по маршруту на проведение независимой оценки, в рамках которой оценщиком осуществляется подготовка отчета об оценке недвижимости.
Залоговая служба банка/платформы рассматривает заявку и формирует заключение по залоговому обеспечению.
Шаг 4. Окончательное решение банка/платформы
Покупателю отображается информация о решении Банка/платформы об одобрении займа с окончательными условиями, содержащие:
- стоимость жилья;
- оценка недвижимости;
- сумма займа;
- сумма первоначального взноса;
- ставка вознаграждения;
- срок займа;
- сумма ежемесячного платежа;
- сумма переплаты;
- срок действия заявки.
Нажав кнопку «Согласен с условиями», покупатель подтверждает согласие с условиями решения Банка/платформы.
При несогласии продавец может отказаться от предлагаемых условий.
Затем покупатель:
- Выбирает дату дальнейшего погашения займа.
Для оплаты комиссии за рассмотрение заявки:
- нажимает кнопку «Оплатить»;
- переходит на страницу оплаты;
- заполняет данные по карте, номер телефона и адрес электронной почты;
- производит оплату.
В случае использования Единовременной пенсионной выплаты нажимает соответствующую кнопку.
Шаг 5. Оформление договора купли-продажи
Выбор вида сделки приобретения недвижимости:
- Оффлайн оформление сделки.
Онлайн оформление сделки:
Покупатель, выбирая вид «Онлайн оформление сделки», проходит на официальный сайт/мобильное приложение Банка/платформу.
- отображается страница с автозаполнением номера телефона и ИИН;
- проходит видеоидентификацию;
- заполняет данные по недвижимости (кадастровый номер/адрес/ регистрационный код адреса);
- указывает стоимость недвижимости;
- предоставляет номер телефона продавца;
- нажав кнопку «Отправить SMS-сообщение», заявка направляется продавцу.
При необходимости может отменить заявку, нажав на соответствующую кнопку.
Продавцу на указанный покупателем номер телефона приходит SMS-сообщение со ссылкой на заявку для подтверждения.
Далее продавец:
- переходит по ссылке;
- проверяет отобразившуюся информацию по недвижимому имуществу;
- рассматривает условия сделки;
- проходит видеоидентификацию;
- переходит на шаг предоставления доступа к просмотру цифрового удостоверения личности;
- нажимает кнопку «Получить Цифровой документ»;
- нажав кнопку «Подписать», получает SMS-сообщение с кодом для подтверждения действия с использованием облачной ЭЦП;
- при необходимости может отменить заявку, нажав на соответствующую кнопку;
- загружает правоустанавливающие документы отчуждаемого имущества (договор купли-продажи, кадастровый паспорт объекта недвижимости);
- нажимает кнопку «Подтвердить» и ожидает SMS-сообщение со ссылкой на видеозвонок для онлайн-регистрации сделки.
Покупатель:
- переходит на шаг предоставления доступа к просмотру цифрового удостоверения личности;
- нажимает кнопку «Получить Цифровой документ»;
- нажав кнопку «Подписать», получает SMS-сообщение с кодом для подтверждения действия с использованием облачной ЭЦП;
- при необходимости может отменить заявку нажав на соответствующую кнопку.
При совершении сделки нотариус проверяет брачные отношения супругов через ЕНИС в государственной базе данных «Физические лица», ИС ЗАГС и по свидетельству о регистрации брака либо по электронному документу из сервиса цифровых документов.
В случае представления лицом, обратившимся за получением нотариальных услуг, заявления об отсутствии брака нотариус также проверяет наличие (отсутствие) зарегистрированного брака через ЕНИС в государственной базе данных «Физические лица», ИС ЗАГС (за исключением, когда брак зарегистрирован за пределами Республики Казахстан).
Участники сделки:
- при наличии заполняет данные номера телефона супруга (и) и ИИН супруга (и);
- нажав кнопку «Отправить SMS-сообщение», заявка направляется супругу (е);
- при необходимости может отменить заявку нажав на соответствующую кнопку;
- если имеются некорректные сведения по браку, необходимо актуализировать сведения в ИС ЗАГС на портале «электронного правительства»;
Супругу (е) на указанный участником сделки номер телефона приходит SMS-сообщение со ссылкой на заявку для подтверждения.
Далее супруг (а):
- проверяет отобразившуюся информацию по недвижимому имуществу;
- рассматривает условия соглашений;
- нажав кнопку «Продолжить», предоставляет согласие на сбор и обработку персональных данных;
- вводит одноразовый код из SMS-сообщения;
- проходит видеоидентификацию;
- переходит на шаг предоставления доступа к просмотру цифрового удостоверения личности;
- нажимает кнопку «Получить Цифровой документ»;
- нажав кнопку «Получить согласие», переходит в интерфейс ЕНИС.
В случае если покупатель находится в браке, супруг (-а) покупателя получает SMS-сообщение на номер телефона со ссылкой на процесс.
После успешного прохождения предыдущего шага покупатель переходит на страницу оплаты переоформления недвижимости:
- нажимает кнопку «Оплатить»;
- при необходимости может отменить заявку нажав на соответствующую кнопку;
- переходит на страницу оплаты;
- заполняет данные по карте, номер телефона и адрес электронной почты;
- производит оплату.
После успешной оплаты покупатель переходит на страницу выбора нотариуса:
- выбирает нотариуса из выпадающего списка;
- нажимает кнопку «Подтвердить»;
- выбирает дату и время видеозвонка;
- нажимает кнопку «Отправить запрос».
- далее Банк/платформа:
- направляет SMS-сообщение на номер телефона нотариуса о предстоящей сделке;
Нотариус:
- проходит в личный кабинет;
- авторизуется посредством номера телефона и одноразового пароля;
- нажимает кнопку «ЛК Нотариуса»;
- проходит видеоидентификацию;
- согласовывает время и дату видеозвонка;
- нажимает кнопку «Принять»;
- в случае, если есть необходимость, может с помощью кнопки «Изменить» поменять дату и время.
После подтверждения видеозвонка нотариусом участники сделки:
- получат SMS-сообщение от банка/платформы со ссылкой на видеозвонок и на шаблон договора купли-продажи (данный шаблон во время сделки может подлежать корректировке нотариусом);
- проходят видеоидентификацию.
К назначенному времени видеозвонка нотариуса будет доступна кнопка «Начать видеозвонок». Далее:
- нажимает кнопку «Начать видеозвонок»;
- разрешает использование камеры и использование микрофона на персональном компьютере;
- нажимает кнопку «Начать запись» для инициализации записи видеозвонка;
- открывается дополнительное окно для видеоконференции;
- подключаются участники сделки, пройдя по ссылке, направленной ранее SMS-сообщением.
В ходе видеозвонка у нотариуса доступны для просмотра:
- гарантийное письмо от банка/платформы;
- удостоверения личности сторон;
- шаблон договора купли продажи (который подлежит корректировке);
- состояние на диспансерном учете,
- семейное положение.
Затем:
Нотариус зачитывает и сверяет установочные данные сторон, данные по объекту недвижимости, данные в договоре купли-продажи с заявкой с данными в системах нотариуса;
Нотариус разъясняет сторонам смысл и значение представленного им проекта сделки, а также проверяет, соответствует ли его содержание действительным намерениям сторон и не противоречит ли требованиям законодательства;
- зачитывает текст договора купли-продажи (при необходимости вносит корректировки);
- сохраняет договор купли-продажи.
В случае если у нотариуса имеются сомнения в дееспособности лиц или другие причины, в том числе отказ участников от совершения сделки, то нотариус может отменить заявку нажав на соответствующую кнопку.
После успешной сверки всех данных нотариус:
- нажимает кнопку «Утвердить договор купли-продажи и отправить на подписание» (создается черновая запись в ЕНИС).
Затем стороны в ходе видеозвонка с нотариусом:
- получают SMS-сообщение о необходимости подписать договор купли-продажи;
- переходят по ссылке и знакомятся повторно с договором купли-продажи;
- при необходимости участники могут отменить заявку нажав на соответствующую кнопку;
- подписывают договор купли-продажи путем видеоидентификации с использованием облачной ЭЦП;
- подтверждают действие вводом одноразового кода из SMS-сообщения с использованием облачной ЭЦП;
После успешного подписания договора купли-продажи продавцом и покупателем, банк/платформа направляет SMS-сообщение нотариусу о том, что договор купли-продажи подписан.
После чего нотариус:
- проходит в личный кабинет, удостоверяется, что возле каждого участника сделки стоят галочки «Договор купли продажи подписан»;
- нажимает кнопку «Удостоверить подписанный договор купли-продажи».
После успешного подписания договора купли-продажи всеми участниками сделки нотариусу будет доступна кнопка «Регистрация в реестре». При нажатии данной кнопки Банк/платформа отправляет статус о подтверждении сделки в ЕНИС.
После успешного подтверждения записи в ЕНИС нотариус:
- нажимает кнопку «Отправить договор купли-продажи в ЕНИС»;
- направляет PDF файл договора купли-продажи, хэш документа и электронные подписи всех участников сделки в ЕНИС.
Нотариус регистрирует в ЕНИС документ с данными в реестре нотариальных действий.
После успешной передачи PDF файла договор купли-продажи в ЕНИС нотариус:
- направляет заявку на электронную регистрацию прав на недвижимое имущество;
- получает код в ЕНИС.
После получения кода нотариус:
- нажимает кнопку «Договор купли-продажи в ЕГКН отправлен».
Банк/платформа:
- получает код с ЕНИС; производит разделение оплаты на 3 платежа (оплата за регистрацию, услуги нотариуса, комиссия банка/платформы).
Далее Банк/платформа получает с ЕГКН сведения о государственной регистрации прав на текущую недвижимость на имя покупателя.
Шаг 6. Подписание документов
После формирования и проверки документов Банк/платформа направляет на номер телефона Покупателя SMS-сообщение о необходимости подписания документов для выдачи займа.
Далее покупатель:
- переходит по ссылке;
- ознакамливается с документами (договор банковского залога, договор залога, график погашения, платежные поручения, заявления Банка и согласие на страховку);
- подписывает посредством ЭЦП.
Затем переходит на сайт банка/платформу и подписывает договор залога в качестве залогодателя 2 посредством ЭЦП.
В случае если у сторон нет ЭЦП, нажав на кнопку «Получить ЭЦП» можно пройти на портал «электронного правительства» для получения ЭЦП.
Шаг 7. Выдача займа
После успешного прохождения процесса оформления заявки сторонами Банк:
- переводит сумму займа на текущий счет Покупателя;
- переводит с текущего счета покупателя на текущий счет продавца.
Хранение записей производится на стороне Банка/платформы, срок хранения — 15 лет с момента регистрации сделки.
Приказ вводится в действие с 22 сентября и действует в течение 12 месяцев.