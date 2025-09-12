Ричмонд
В Казахстане запускают пилот «Цифровая ипотека» для вторичного жилья

Совместным приказом министра юстиции и министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности запущен пилотный проект по онлайн-оформлению нотариальных сделок по купле-продаже недвижимого имущества в рамках проекта «Цифровая ипотека», сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Также утвержден Алгоритм процесса онлайн-оформления нотариальных сделок по купле-продаже недвижимого имущества (вторичное жилье) в рамках проекта «Цифровая ипотека».

Условия и порядок оформления сделки.

Шаг 1. Подача заявки на получение ипотечного жилищного займа

Для подачи покупателем заявки на получение ипотечного жилищного займа покупатель на официальном сайте/мобильном приложении банка/ платформе:

  • выбирает программу кредитования «Цифровая ипотека»;
  • выбирает продукт «Вторичное жилье»;
  • знакомится с условиями и требованиями продукта;
  • заполняет в форме онлайн кредитного калькулятора все необходимые параметры:
  • стоимость жилья;
  • сумму первоначального взноса;
  • срок займа;
  • выбирает метод погашения займа.

Покупателю автоматически рассчитывается и отображается предварительная сумма ежемесячного платежа.

После ознакомления с условиями, отображенными на кредитном калькуляторе, покупатель в случае принятия решения о получении займа:

  • переходит на следующий этап,
  • вводит данные номера телефона и ИИН;
  • рассматривает условия всех необходимых заявлений/согласий, в том числе на сбор и обработку персональных данных, для подтверждения личности, открытия текущего счета;
  • нажимает кнопку «Подать заявку»;
  • получает SMS-сообщение с кодом для подтверждения действия;
  • путем ввода кода из SMS-сообщения, предоставляет согласие на подписание заявлений, соглашений Банка/платформы и согласие на сбор и обработку персональных данных.

Указывается, если покупатель начал заполнять заявку на сайте банка, то дальнейшие действия по оформлению займа покупатель уже будет проводить через мобильное приложение банка. Для этого у него на сайте отобразится QR-код, отсканировав который, покупатель сможет перейти в мобильное приложение и найти свою созданную заявку в списке/разделе Активных заявок.

Далее заявка направляется на обработку, проведение внутренних и внешних проверок в соответствии с установленными правилами и кредитной политикой банка/платформы.

Шаг 2. Предварительные условия займа

В результате проведенных успешных проверок покупателю отображаются предварительные условия получения ипотечного жилищного займа:

  • сумма займа;
  • сумма первоначального взноса;
  • ставка вознаграждения;
  • срок займа;
  • сумма ежемесячного платежа;
  • сумма переплаты.

Если покупатель по запрашиваемым им условиям не может получить положительное решение, тогда банк/платформа предлагает ему альтернативное решение, от которого покупатель может отказаться либо продолжить дальше процесс получения займа.

После получения от банка/платформы предварительного решения покупатель может проводить мероприятия по поиску приобретаемого недвижимого имущества.

Шаг 3. Приобретаемая недвижимость

Покупатель:

  • в разделе «Информация по приобретаемой недвижимости» заполняет информацию о приобретаемой квартире (адрес, технические характеристики), данные продавца (ИИН, номер телефона);
  • после ввода данных продавца активирует кнопку «Отправить SMS-сообщение»;
  • на номер мобильного телефона продавца направляется SMS-сообщение со ссылкой на страницу для подтверждения личности и прав на продаваемый объект недвижимости.

Продавец:

  • получает SMS-сообщение со ссылкой на процесс;
  • переходит по вышеуказанной ссылке;
  • рассматривает условия всех необходимых заявлений/согласий, в том числе на сбор и обработку персональных данных, для подтверждения личности, открытия текущего счета;
  • получает SMS-сообщение с кодом для подтверждения действия;
  • путем ввода кода из SMS-сообщения предоставляет согласие на подписание заявлений, соглашений банка/платформы и согласие на сбор и обработку персональных данных.

При несогласии продавец может отказаться от предлагаемых условий, при этом у покупателя имеется возможность найти другое недвижимое имущество.

Осуществляется в автоматическом режиме получение с ЕГКН сведений о зарегистрированных правах (обременениях) на недвижимое имущество и его технических характеристиках с целью подтверждения:

  • отсутствия обременений (в том числе в виде залога, запрета, ареста, ограничения в распоряжении имуществом);
  • права собственности (продавца).

В случае успешного завершения проверок/действий проводятся мероприятия по определению рыночной стоимости недвижимости.

После получения данных о недвижимости из ЕГКН и от покупателя, заявка направляется по маршруту на проведение независимой оценки, в рамках которой оценщиком осуществляется подготовка отчета об оценке недвижимости.

Залоговая служба банка/платформы рассматривает заявку и формирует заключение по залоговому обеспечению.

Шаг 4. Окончательное решение банка/платформы

Покупателю отображается информация о решении Банка/платформы об одобрении займа с окончательными условиями, содержащие:

  • стоимость жилья;
  • оценка недвижимости;
  • сумма займа;
  • сумма первоначального взноса;
  • ставка вознаграждения;
  • срок займа;
  • сумма ежемесячного платежа;
  • сумма переплаты;
  • срок действия заявки.

Нажав кнопку «Согласен с условиями», покупатель подтверждает согласие с условиями решения Банка/платформы.

При несогласии продавец может отказаться от предлагаемых условий.

Затем покупатель:

  • Выбирает дату дальнейшего погашения займа.

Для оплаты комиссии за рассмотрение заявки:

  • нажимает кнопку «Оплатить»;
  • переходит на страницу оплаты;
  • заполняет данные по карте, номер телефона и адрес электронной почты;
  • производит оплату.

В случае использования Единовременной пенсионной выплаты нажимает соответствующую кнопку.

Шаг 5. Оформление договора купли-продажи

Выбор вида сделки приобретения недвижимости:

  • Оффлайн оформление сделки.

Онлайн оформление сделки:

Покупатель, выбирая вид «Онлайн оформление сделки», проходит на официальный сайт/мобильное приложение Банка/платформу.

  • отображается страница с автозаполнением номера телефона и ИИН;
  • проходит видеоидентификацию;
  • заполняет данные по недвижимости (кадастровый номер/адрес/ регистрационный код адреса);
  • указывает стоимость недвижимости;
  • предоставляет номер телефона продавца;
  • нажав кнопку «Отправить SMS-сообщение», заявка направляется продавцу.

При необходимости может отменить заявку, нажав на соответствующую кнопку.

Продавцу на указанный покупателем номер телефона приходит SMS-сообщение со ссылкой на заявку для подтверждения.

Далее продавец:

  • переходит по ссылке;
  • проверяет отобразившуюся информацию по недвижимому имуществу;
  • рассматривает условия сделки;
  • проходит видеоидентификацию;
  • переходит на шаг предоставления доступа к просмотру цифрового удостоверения личности;
  • нажимает кнопку «Получить Цифровой документ»;
  • нажав кнопку «Подписать», получает SMS-сообщение с кодом для подтверждения действия с использованием облачной ЭЦП;
  • при необходимости может отменить заявку, нажав на соответствующую кнопку;
  • загружает правоустанавливающие документы отчуждаемого имущества (договор купли-продажи, кадастровый паспорт объекта недвижимости);
  • нажимает кнопку «Подтвердить» и ожидает SMS-сообщение со ссылкой на видеозвонок для онлайн-регистрации сделки.

Покупатель:

  • переходит на шаг предоставления доступа к просмотру цифрового удостоверения личности;
  • нажимает кнопку «Получить Цифровой документ»;
  • нажав кнопку «Подписать», получает SMS-сообщение с кодом для подтверждения действия с использованием облачной ЭЦП;
  • при необходимости может отменить заявку нажав на соответствующую кнопку.

При совершении сделки нотариус проверяет брачные отношения супругов через ЕНИС в государственной базе данных «Физические лица», ИС ЗАГС и по свидетельству о регистрации брака либо по электронному документу из сервиса цифровых документов.

В случае представления лицом, обратившимся за получением нотариальных услуг, заявления об отсутствии брака нотариус также проверяет наличие (отсутствие) зарегистрированного брака через ЕНИС в государственной базе данных «Физические лица», ИС ЗАГС (за исключением, когда брак зарегистрирован за пределами Республики Казахстан).

Участники сделки:

  • при наличии заполняет данные номера телефона супруга (и) и ИИН супруга (и);
  • нажав кнопку «Отправить SMS-сообщение», заявка направляется супругу (е);
  • при необходимости может отменить заявку нажав на соответствующую кнопку;
  • если имеются некорректные сведения по браку, необходимо актуализировать сведения в ИС ЗАГС на портале «электронного правительства»;

Супругу (е) на указанный участником сделки номер телефона приходит SMS-сообщение со ссылкой на заявку для подтверждения.

Далее супруг (а):

  • проверяет отобразившуюся информацию по недвижимому имуществу;
  • рассматривает условия соглашений;
  • нажав кнопку «Продолжить», предоставляет согласие на сбор и обработку персональных данных;
  • вводит одноразовый код из SMS-сообщения;
  • проходит видеоидентификацию;
  • переходит на шаг предоставления доступа к просмотру цифрового удостоверения личности;
  • нажимает кнопку «Получить Цифровой документ»;
  • нажав кнопку «Получить согласие», переходит в интерфейс ЕНИС.

В случае если покупатель находится в браке, супруг (-а) покупателя получает SMS-сообщение на номер телефона со ссылкой на процесс.

После успешного прохождения предыдущего шага покупатель переходит на страницу оплаты переоформления недвижимости:

  • нажимает кнопку «Оплатить»;
  • при необходимости может отменить заявку нажав на соответствующую кнопку;
  • переходит на страницу оплаты;
  • заполняет данные по карте, номер телефона и адрес электронной почты;
  • производит оплату.

После успешной оплаты покупатель переходит на страницу выбора нотариуса:

  • выбирает нотариуса из выпадающего списка;
  • нажимает кнопку «Подтвердить»;
  • выбирает дату и время видеозвонка;
  • нажимает кнопку «Отправить запрос».
  • далее Банк/платформа:
  • направляет SMS-сообщение на номер телефона нотариуса о предстоящей сделке;

Нотариус:

  • проходит в личный кабинет;
  • авторизуется посредством номера телефона и одноразового пароля;
  • нажимает кнопку «ЛК Нотариуса»;
  • проходит видеоидентификацию;
  • согласовывает время и дату видеозвонка;
  • нажимает кнопку «Принять»;
  • в случае, если есть необходимость, может с помощью кнопки «Изменить» поменять дату и время.

После подтверждения видеозвонка нотариусом участники сделки:

  • получат SMS-сообщение от банка/платформы со ссылкой на видеозвонок и на шаблон договора купли-продажи (данный шаблон во время сделки может подлежать корректировке нотариусом);
  • проходят видеоидентификацию.

К назначенному времени видеозвонка нотариуса будет доступна кнопка «Начать видеозвонок». Далее:

  • нажимает кнопку «Начать видеозвонок»;
  • разрешает использование камеры и использование микрофона на персональном компьютере;
  • нажимает кнопку «Начать запись» для инициализации записи видеозвонка;
  • открывается дополнительное окно для видеоконференции;
  • подключаются участники сделки, пройдя по ссылке, направленной ранее SMS-сообщением.

В ходе видеозвонка у нотариуса доступны для просмотра:

  • гарантийное письмо от банка/платформы;
  • удостоверения личности сторон;
  • шаблон договора купли продажи (который подлежит корректировке);
  • состояние на диспансерном учете,
  • семейное положение.

Затем:

Нотариус зачитывает и сверяет установочные данные сторон, данные по объекту недвижимости, данные в договоре купли-продажи с заявкой с данными в системах нотариуса;

Нотариус разъясняет сторонам смысл и значение представленного им проекта сделки, а также проверяет, соответствует ли его содержание действительным намерениям сторон и не противоречит ли требованиям законодательства;

  • зачитывает текст договора купли-продажи (при необходимости вносит корректировки);
  • сохраняет договор купли-продажи.

В случае если у нотариуса имеются сомнения в дееспособности лиц или другие причины, в том числе отказ участников от совершения сделки, то нотариус может отменить заявку нажав на соответствующую кнопку.

После успешной сверки всех данных нотариус:

  • нажимает кнопку «Утвердить договор купли-продажи и отправить на подписание» (создается черновая запись в ЕНИС).

Затем стороны в ходе видеозвонка с нотариусом:

  • получают SMS-сообщение о необходимости подписать договор купли-продажи;
  • переходят по ссылке и знакомятся повторно с договором купли-продажи;
  • при необходимости участники могут отменить заявку нажав на соответствующую кнопку;
  • подписывают договор купли-продажи путем видеоидентификации с использованием облачной ЭЦП;
  • подтверждают действие вводом одноразового кода из SMS-сообщения с использованием облачной ЭЦП;

После успешного подписания договора купли-продажи продавцом и покупателем, банк/платформа направляет SMS-сообщение нотариусу о том, что договор купли-продажи подписан.

После чего нотариус:

  • проходит в личный кабинет, удостоверяется, что возле каждого участника сделки стоят галочки «Договор купли продажи подписан»;
  • нажимает кнопку «Удостоверить подписанный договор купли-продажи».

После успешного подписания договора купли-продажи всеми участниками сделки нотариусу будет доступна кнопка «Регистрация в реестре». При нажатии данной кнопки Банк/платформа отправляет статус о подтверждении сделки в ЕНИС.

После успешного подтверждения записи в ЕНИС нотариус:

  • нажимает кнопку «Отправить договор купли-продажи в ЕНИС»;
  • направляет PDF файл договора купли-продажи, хэш документа и электронные подписи всех участников сделки в ЕНИС.

Нотариус регистрирует в ЕНИС документ с данными в реестре нотариальных действий.

После успешной передачи PDF файла договор купли-продажи в ЕНИС нотариус:

  • направляет заявку на электронную регистрацию прав на недвижимое имущество;
  • получает код в ЕНИС.

После получения кода нотариус:

  • нажимает кнопку «Договор купли-продажи в ЕГКН отправлен».

Банк/платформа:

  • получает код с ЕНИС; производит разделение оплаты на 3 платежа (оплата за регистрацию, услуги нотариуса, комиссия банка/платформы).

Далее Банк/платформа получает с ЕГКН сведения о государственной регистрации прав на текущую недвижимость на имя покупателя.

Шаг 6. Подписание документов

После формирования и проверки документов Банк/платформа направляет на номер телефона Покупателя SMS-сообщение о необходимости подписания документов для выдачи займа.

Далее покупатель:

  • переходит по ссылке;
  • ознакамливается с документами (договор банковского залога, договор залога, график погашения, платежные поручения, заявления Банка и согласие на страховку);
  • подписывает посредством ЭЦП.

Затем переходит на сайт банка/платформу и подписывает договор залога в качестве залогодателя 2 посредством ЭЦП.

В случае если у сторон нет ЭЦП, нажав на кнопку «Получить ЭЦП» можно пройти на портал «электронного правительства» для получения ЭЦП.

Шаг 7. Выдача займа

После успешного прохождения процесса оформления заявки сторонами Банк:

  • переводит сумму займа на текущий счет Покупателя;
  • переводит с текущего счета покупателя на текущий счет продавца.

Хранение записей производится на стороне Банка/платформы, срок хранения — 15 лет с момента регистрации сделки.

Приказ вводится в действие с 22 сентября и действует в течение 12 месяцев.