Лицензирование импорта аккумуляторов ввели в Беларуси

МИНСК, 12 сен — Sputnik. Белорусское правительство приняло решение ввести лицензирование импорта аккумуляторов, соответствующее постановлением Совмина № 494 от 11 сентября опубликовано в пятницу на Национальном правовом интернет портале.

Источник: Sputnik.by

Речь идет об аккумуляторах электрических, свинцовых для поршневых двигателей, работающих с жидким электролитом массой более пяти килограммов, для промышленной сборки, а также аккумуляторах электрических, свинцовых, которые работают с жидким электролитом, также массой более пяти килограммов.

Теперь эта продукция будет ввозиться в Беларусь — как из стран ЕАЭС, так и из-за пределов союза — только по разовым лицензиям.

Выдавать их будет МАРТ после согласования с концерном министерством промышленности республики.

Также в постановлении расписаны случаи, когда это решение Совмина не будет распространяться.

В частности, лицензирование не коснется международных транзитных перевозок, товаров, происходящих из государств-членов ЕАЭС, но при условии подтверждения их происхождения необходимым сертификатом, а также товаров, ввозимых в качестве иностранной безвозмездной помощи.

Кроме того, в документе указана процедура получения лицензии, необходимый перечень документов, а также причины, по которым МАРТ может отказать в выдаче лицензии.

Постановление будет действовать в течение семи месяцев после его официального опубликования.

Ранее власти Беларуси уже вводили аналогичные меры как для импорта, так и поставок за пределы страны. Например, в прошлом году Совмин своим постановлением ввел лицензирование экспорта отдельных видов стекла и изделий из него.

Кроме того, недавно правительство ввело аналогичную меру на импорт в страну некоторой продукции деревообработки, в том числе мебели для столовых и жилых комнат.