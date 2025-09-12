Лицензирование импорта аккумуляторов ввели в Беларуси

Речь идет об аккумуляторах электрических, свинцовых для поршневых двигателей, работающих с жидким электролитом массой более пяти килограммов, для промышленной сборки, а также аккумуляторах электрических, свинцовых, которые работают с жидким электролитом, также массой более пяти килограммов.
Теперь эта продукция будет ввозиться в Беларусь — как из стран ЕАЭС, так и из-за пределов союза — только по разовым лицензиям.
Выдавать их будет МАРТ после согласования с концерном министерством промышленности республики.
Также в постановлении расписаны случаи, когда это решение Совмина не будет распространяться.
В частности, лицензирование не коснется международных транзитных перевозок, товаров, происходящих из государств-членов ЕАЭС, но при условии подтверждения их происхождения необходимым сертификатом, а также товаров, ввозимых в качестве иностранной безвозмездной помощи.
Кроме того, в документе указана процедура получения лицензии, необходимый перечень документов, а также причины, по которым МАРТ может отказать в выдаче лицензии.
Постановление будет действовать в течение семи месяцев после его официального опубликования.
Ранее власти Беларуси уже вводили аналогичные меры как для импорта, так и поставок за пределы страны. Например, в прошлом году Совмин своим постановлением ввел лицензирование экспорта отдельных видов стекла и изделий из него.
Кроме того, недавно правительство ввело аналогичную меру на импорт в страну некоторой продукции деревообработки, в том числе мебели для столовых и жилых комнат.