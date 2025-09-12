Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ещё в одном районе Ростовской области ввели режим ЧС из-за засухи

Это позволяет донским аграриям претендовать на получение страховых компенсаций.

Источник: Аргументы и факты

Власти Кагальницкого района объявили режим чрезвычайной ситуации из-за сильной почвенной засухи. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава района Владимир Бартеньев.

Такое решение обусловлено нехваткой влаги в почве. Засуха значительно повредила посевы подсолнечника и кукурузы. Введение режима ЧС позволит кагальницким аграриям получить финансовую поддержку донского правительства.

По словам Бартеньева, вопрос поддержки сельхозпроизводителей руководство района возьмёт на личный контроль.

Напомним, из-за сильной засухи режим чрезвычайной ситуации ввели в 21 районе Ростовской области. Так, с 21 июля такой режим ввели в Егорлыкском и Матвеево-Курганском районах, ещё раньше, с 10 июля, — в Азовском, Белокалитвинском, Верхнедонском, Весёловском, Зерноградском, Октябрьском, Семикаракорском, Сальском, Цимлянском и Чертковском районах.

Ранее сообщалось, что арбузы в Ростовской области из-за летней засухи подскочили в цене на 4%.