Ещё в одном районе Ростовской области ввели режим ЧС из-за засухи

Напомним, из-за сильной засухи режим чрезвычайной ситуации ввели в 21 районе Ростовской области. Так, с 21 июля такой режим ввели в Егорлыкском и Матвеево-Курганском районах, ещё раньше, с 10 июля, — в Азовском, Белокалитвинском, Верхнедонском, Весёловском, Зерноградском, Октябрьском, Семикаракорском, Сальском, Цимлянском и Чертковском районах.