Ещё в одном районе Ростовской области ввели режим ЧС из-за засухи

Власти Кагальницкого района объявили режим чрезвычайной ситуации из-за сильной почвенной засухи. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава района Владимир Бартеньев.
Такое решение обусловлено нехваткой влаги в почве. Засуха значительно повредила посевы подсолнечника и кукурузы. Введение режима ЧС позволит кагальницким аграриям получить финансовую поддержку донского правительства.
По словам Бартеньева, вопрос поддержки сельхозпроизводителей руководство района возьмёт на личный контроль.
Напомним, из-за сильной засухи режим чрезвычайной ситуации ввели в 21 районе Ростовской области. Так, с 21 июля такой режим ввели в Егорлыкском и Матвеево-Курганском районах, ещё раньше, с 10 июля, — в Азовском, Белокалитвинском, Верхнедонском, Весёловском, Зерноградском, Октябрьском, Семикаракорском, Сальском, Цимлянском и Чертковском районах.
Ранее сообщалось, что арбузы в Ростовской области из-за летней засухи подскочили в цене на 4%.