Фермерские ярмарки развернутся в выходные в разных частях Владивостока

Продовольственные ярмарки (0+) будут работать в ближайшие субботу и воскресенье во Владивостоке. Торговые площадки представят мясную, рыбную и молочную продукцию, а также овощи, соленья, мёд, хлебобулочные изделия и различные деликатесы от местного производителя, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации города.
В субботу, 13 сентября, кулинарные изыски будут представлены в центре города на Верхнепортовой, 2 г, а также в районе кольца 3-ей Рабочей по адресу Жигура, 2б.
В воскресенье, 14 сентября, фермеры будут ждать покупателей на Жигура, 2б, Верхнепортовой, 2 г и Басаргина, 15.
Время работы торговых площадок — с 9.00 до 20.00.
Напомним, ежедневно по адресам Русская, 68/1, Пихтовая, 8, Океанский проспект, 140, и Жигура, 46 в павильонах проекта «Доступное Приморье» проходит торговля продовольственными товарами от местных производителей по доступной цене. Здесь можно приобрести овощи, мясную и молочную продукцию, хлеб и многое другое.