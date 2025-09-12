Фермерские ярмарки развернутся в выходные в разных частях Владивостока

Продовольственные ярмарки (0+) будут работать в ближайшие субботу и воскресенье во Владивостоке. Торговые площадки представят мясную, рыбную и молочную продукцию, а также овощи, соленья, мёд, хлебобулочные изделия и различные деликатесы от местного производителя, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации города.