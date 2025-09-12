Казахстан и Афганистан подписали торговые соглашения на $133 млн

В мероприятии приняли участие глава минпромторга Афганистана Нуруддин Азизи, поверенный в делах Республики Казахстан в Кабуле Газиз Акбасов, зампредседателя правления «Продовольственной контрактной корпорации» Казахстана Самат Теньбаев, а также афганские предприниматели, инвесторы и представители частного сектора.
В результате переговоров был подписан ряд торговых соглашений на сумму более 133 миллионов долларов.
На мероприятии Нуруддин Азизи заявил, что Афганистан и Казахстан обладают огромным экономическим и взаимодополняющим потенциалом в сфере торговли.
Министерство промышленности и торговли Исламского Эмирата стремится создать необходимые условия для увеличения объема торговли между двумя странами до трех миллиардов долларов, и в этом направлении будут предоставлены дополнительные льготы для торговцев и инвесторов.
В частности, Афганистан планирует закупить у Казахстана около 600 тысяч тонн продовольственного сырья, включая муку, пшеницу и масличные культуры — рапс и сою.
Также Казахстан заинтересован в наращивании сотрудничества с Пакистаном, для расширения географии казахстанского агроэкспорта. Ранее на совместном заседании казахстанско-пакистанской рабочей группы по сельскому хозяйству Продкорпорация заявила, что готова экспортировать в Пакистан продовольственную пшеницу, ячмень, масличные культуры, чечевицу, а также подсолнечное масло.
В распоряжении компании ежегодно находится порядка 2 млн тонн зерна, что позволяет выполнять долгосрочные контракты и организовывать поставки. Мы открыты к внедрению механизмов форвардных закупок с участием иностранных инвесторов и готовы гарантировать требуемые объемы, качество и своевременную доставку агропродукции.
По итогам первого совместного заседания стороны подписали протокол о взаимодействии между министерством сельского хозяйства Казахстана и министерством продовольственной безопасности Пакистана. На переговорах договорились о поставках казахстанской пшеницы, масличных культур и подсолнечного масла.