Эксперты из Японии проведут оценку ГП «Железная дорога Молдовы»

Ранее руководство ЖДМ сообщило, что предприятию удалось существенно снизить уровень задолженности по зарплатам перед работниками. Это удалось сделать за счет значительного сокращения штата компании с 5900 до 3700 человек. Таким образом, работы лишились 2200 человек (почти 37% от общего числа рабочих), однако это позволило сократить фонд оплаты труда с 43 до 35 миллионов леев в месяц.