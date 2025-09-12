Ричмонд
Эксперты из Японии проведут оценку ГП «Железная дорога Молдовы»

КИШИНЕВ, 12 сен — Sputnik. Специалисты из Японии проведут экспертизу для ГП «Железная дорога Молдовы», сообщает Министерство инфраструктуры и регионального развития. Прибывшие в Молдову 12 экспертов определят и установят новые экспортные маршруты, а также региональные и международные возможности развития предприятия.

Источник: Sputnik.md

Техническая экспертиза будет проведена в целях развития потенциала ЖДМ. Исследование будет способствовать интеграции Республики Молдова в европейские и международные логистические сети.

отметили в министерстве

Отчет международных экспертов о результатах экспертизы будет представлен к февралю 2026 года.

Ранее руководство ЖДМ сообщило, что предприятию удалось существенно снизить уровень задолженности по зарплатам перед работниками. Это удалось сделать за счет значительного сокращения штата компании с 5900 до 3700 человек. Таким образом, работы лишились 2200 человек (почти 37% от общего числа рабочих), однако это позволило сократить фонд оплаты труда с 43 до 35 миллионов леев в месяц.