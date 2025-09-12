Свердловчане стали чаще платить с помощью QR-кодов и биометрии

Также в регионе продолжает расти популярность платежей с помощью биометрических данных. Уральцы за шесть месяцев текущего года совершили 4,6 миллионов покупок по биометрии, что в 20 раз больше, чем в прошлом году. Общая сумма таких платежей составила 3 млрд рублей.