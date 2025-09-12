Свердловчане стали чаще платить с помощью QR-кодов и биометрии

В первом полугодии 2025 года жители Свердловской области оплатили 66 миллионов повседневных покупок с использованием QR-кодов.
«Это в два раза больше, чем в прошлом году. Сумма таких операций выросла на 50% и составила 80 млрд рублей», — уточнили в пресс-службе Центробанка.
Также в регионе продолжает расти популярность платежей с помощью биометрических данных. Уральцы за шесть месяцев текущего года совершили 4,6 миллионов покупок по биометрии, что в 20 раз больше, чем в прошлом году. Общая сумма таких платежей составила 3 млрд рублей.