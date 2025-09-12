Эксперт объяснил, нуждаются ли китайские автомобили в особых маслах

Рост популярности гибридных и электрических автомобилей из Китая вызывает вопросы об их обслуживании. Автомобильный эксперт Роман Сокуев в беседе с «Российской газетой» рассказал, что, вопреки мифам, никаких «секретных» масел для этих машин не существует, а требования к ним основаны исключительно на общепризнанных международных стандартах, но с учетом специфики силовых установок.
Собеседник издания привел пример, что в гибридных версиях некоторых моделей Geely или Lixiang используются маловязкие масла 0W-20 с эксплуатационными категориями API SP и ACEA C5, что обусловлено работой двигателя в условиях частых запусков и остановок. Как заметил Сокуев, это ключевая особенность гибридов — работа двигателя внутреннего сгорания (ДВС) в «рваном» режиме. Эксперт уточнил, что из-за постоянных переключений между электромотором и бензиновым агрегатом масло не успевает прогреться до оптимальной температуры, что ускоряет его окисление и требует повышенной термостабильности, поэтому здесь рекомендуются продукты с улучшенными диспергирующими свойствами.
В случае с электрокарами, по словам специалиста, акцент смещается на диэлектрические свойства трансмиссионных жидкостей и эффективное охлаждение, учитывая, что ДВС отсутствует, а роль силового агрегата выполняет электромотор. Сокуев обратил внимание на то, что разработчики стремятся к созданию универсальных жидкостей для электромобилей, объединяющих трибологические, диэлектрические и тепловые характеристики.
Таким образом, китайские гибриды и электрокары не нуждаются в экзотических маслах, но требуют строгого соблюдения регламентов, отметил эксперт. Он добавил, что использование неподходящего смазочного материала, особенно в гибридах, чревато преждевременным срабатыванием ресурса моторного масла и дорогостоящим ремонтом двигателя.
Читайте также: Россиянам подсказали признаки скорого выхода из строя печки в автомобиле.