Эксперт объяснил, нуждаются ли китайские автомобили в особых маслах

Собеседник издания привел пример, что в гибридных версиях некоторых моделей Geely или Lixiang используются маловязкие масла 0W-20 с эксплуатационными категориями API SP и ACEA C5, что обусловлено работой двигателя в условиях частых запусков и остановок. Как заметил Сокуев, это ключевая особенность гибридов — работа двигателя внутреннего сгорания (ДВС) в «рваном» режиме. Эксперт уточнил, что из-за постоянных переключений между электромотором и бензиновым агрегатом масло не успевает прогреться до оптимальной температуры, что ускоряет его окисление и требует повышенной термостабильности, поэтому здесь рекомендуются продукты с улучшенными диспергирующими свойствами.