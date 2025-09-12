Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярском крае в одну из птицефабрик вложат 3,5 миллиарда рублей

На сухобузимской птицефабрике будут производить своих цыплят-бройлеров.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярском крае в одну из птицефабрик вложат солидные инвестиции — 3,5 миллиарда рублей. Речь идет о предприятии «Енисейский бройлер», расположенном в поселке Миндерла (Большемуртинско-Сухобузимский округ).

Инвестиционный проект предусматривает создание ремонтно-маточного отделения. Здесь после перепрофилирования части птичников начнут производить инкубационное яйцо, которое прежде закупалось в других регионах. Это существенно отразится на цене мяса птицы за счет снижения внешних поставщиков на себестоимость местной продукции. Ниже цена — выше и стабильнее спрос.

Еще один плюс: создание новых рабочих мест, как минимум шестидесяти.

По словам гендиректора Корпорации развития Енисейской Сибири Ольги Коростелевой, на птицефабрике планируют производить не менее 2 миллионов штук инкубационного яйца в месяц. Такой объем необходим для заполнения мощностей нового инкубатора предприятия.