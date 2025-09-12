В Красноярском крае в одну из птицефабрик вложат 3,5 миллиарда рублей

Инвестиционный проект предусматривает создание ремонтно-маточного отделения. Здесь после перепрофилирования части птичников начнут производить инкубационное яйцо, которое прежде закупалось в других регионах. Это существенно отразится на цене мяса птицы за счет снижения внешних поставщиков на себестоимость местной продукции. Ниже цена — выше и стабильнее спрос.