В Татарстане закупят дорожные камеры на 309 млн рублей

На эти средства установят 75 стационарных комплексов фотовидеофиксации. Причем они будут работать в автоматическом режиме 24/7. Оборудование предназначено для выявления широкого спектра нарушений ПДД.
Отмечается, что закупят три типа камер. Первый тип будет контролировать нерегулируемые пешеходные переходы (уступил ли водитель дорогу пешеходу, выезд на встречную полосу, а также пристегнут ли водитель и пассажир ремнем безопасности). Таких камер установят 56 штук.
Второй тип камер будет контролировать выезд на ж/д переезды на красный сигнал светофора. Причем эти комплексы могут демонтировать и установить в патрульную машину для измерения скорости в движении. Таких комплексов закупят 8 штук.
Третий тип камер будет контролировать регулируемые перекрестки: проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд за стоп-линию, запрещенные повороты и развороты и превышение скорости.
Заказчик — ГБУ «Безопасность дорожного движения».