Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Татарстане закупят дорожные камеры на 309 млн рублей

В Татарстане усовершенствуют систему контроля за движением на дорогах, а именно установят новые дорожные камеры. На эти цели из бюджета РТ выделят более 309 млн рублей, следует из тендера, опубликованного на портале госзакупок.

Источник: ИА Татар-информ

На эти средства установят 75 стационарных комплексов фотовидеофиксации. Причем они будут работать в автоматическом режиме 24/7. Оборудование предназначено для выявления широкого спектра нарушений ПДД.

Отмечается, что закупят три типа камер. Первый тип будет контролировать нерегулируемые пешеходные переходы (уступил ли водитель дорогу пешеходу, выезд на встречную полосу, а также пристегнут ли водитель и пассажир ремнем безопасности). Таких камер установят 56 штук.

Второй тип камер будет контролировать выезд на ж/д переезды на красный сигнал светофора. Причем эти комплексы могут демонтировать и установить в патрульную машину для измерения скорости в движении. Таких комплексов закупят 8 штук.

Третий тип камер будет контролировать регулируемые перекрестки: проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд за стоп-линию, запрещенные повороты и развороты и превышение скорости.

Заказчик — ГБУ «Безопасность дорожного движения».