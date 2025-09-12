Основной продуктовый набор подешевел в Новосибирской области

«Стоимость минимальной продуктовой корзины составляет 7 643 рубля, что на 5,6% ниже, чем в июле», — отмечают специалисты.
В тоже время, с начала этого года цена на продукты выросла в регионе на 5,4%. Речь идет о продуктах, которые наиболее востребованы среди сибиряков. Основная доля расходов связана с хлебом, макаронами и крупами — 26,9%. На втором месте — молочная продукция — 21% и на третьей позиции — мясо, на которое приходится 18% расходов. На овощи и фрукты приходится 17,2% денежных трат. Остальную часть продуктовой корзины занимают рыба, чай, сахар, кондитерские изделия, яйца и различные специи.
Напомним, что весной этого года в Новосибирске фиксировали рост цен на капусту белокочанную, свеклу, огурцы, картофель, зелень, грибы, чеснок и замороженные овощи. Однако в весенний период времени отмечается снижение цен на морковь, свежие помидоры, лук и сладкий перец.