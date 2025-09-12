Основной продуктовый набор подешевел в Новосибирской области

В тоже время, с начала этого года цена на продукты выросла в регионе на 5,4%. Речь идет о продуктах, которые наиболее востребованы среди сибиряков. Основная доля расходов связана с хлебом, макаронами и крупами — 26,9%. На втором месте — молочная продукция — 21% и на третьей позиции — мясо, на которое приходится 18% расходов. На овощи и фрукты приходится 17,2% денежных трат. Остальную часть продуктовой корзины занимают рыба, чай, сахар, кондитерские изделия, яйца и различные специи.