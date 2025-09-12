В Самаре снесут нежилое здание на ул. 22 Партсъезда

В Самаре планируют снести нежилое здание в Советском районе. Строение расположено на ул. 22 Партсъезда, 14а, информацию указали в документации областного правительства.
Средства на проведение работы выделят из регионального бюджета, заказчиком выступило министерство строительства. Здание было построено в 1963 году. На снос потратят 600 тысяч рублей.
Напомним, также стало известно о строительстве нового дублера на дороге по Московскому шоссе от улицы Ташкентской до Северного переулка. На работу планируют выделить более 630 миллионов рублей. Подрядную организацию уже определили. Заявку на торги подал один участник.