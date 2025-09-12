В Хабаровске повысили зарплату водителям трамваев и троллейбусов на 18%

В Хабаровске водителям трамваев и троллейбусов повысили зарплату на 18%. Решение принято по поручению мэра Сергея Кравчука в рамках программы обновления городского электротранспорта, — сообщает пресс-служба Хабаровска.
Сегодня МУП «Городской электрический транспорт» продолжает набор новых сотрудников. На базе трамвайного депо открыт учебный центр, где бесплатно готовят водителей трамваев и троллейбусов. Курсантам предоставляется стипендия, скидки на питание и гарантированное трудоустройство после экзаменов.
По словам преподавателей, занятия идут с утра до вечера, а затем — обязательная стажировка. Обучающимся рассказывают об истории и развитии электротранспорта города, знакомят с современными машинами. Водители будут работать в новых салонах, где зимой тепло, а летом — кондиционер.
Главный инженер предприятия Сергей Потепнев отметил, что зарплата водителей теперь стала выше: трамвайщики получают до 70 тысяч рублей, а водители троллейбусов — до 100 тысяч рублей. При желании доход можно увеличить за счёт дополнительных смен. Кроме того, без задержек выплачиваются социальные гарантии.
Мэр Сергей Кравчук подчеркнул, что развитие электротранспорта в Хабаровске — приоритетная задача. С 2022 года город получил 34 новых троллейбуса и 11 трамваев, а в этом году закупается ещё один. При поддержке губернатора Дмитрия Демешина расширяется маршрутная сеть: открыты новые линии для жителей Северного района и микрорайона Березовка.
Также продолжается модернизация инфраструктуры — в 2024 году на замену рельсов и контактной сети выделено 69 млн рублей, ещё 20 млн рублей направлено на ремонт зданий депо.
Программа обучения кадров и повышение зарплат в «ГЭТ» реализуются в рамках нацпроекта «Кадры», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.