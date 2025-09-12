В Хабаровске повысили зарплату водителям трамваев и троллейбусов на 18%

Мэр Сергей Кравчук подчеркнул, что развитие электротранспорта в Хабаровске — приоритетная задача. С 2022 года город получил 34 новых троллейбуса и 11 трамваев, а в этом году закупается ещё один. При поддержке губернатора Дмитрия Демешина расширяется маршрутная сеть: открыты новые линии для жителей Северного района и микрорайона Березовка.