Кафе «Добрыня и Аня» снесено: во Владивостоке продолжается зачистка Спортивного рынка

В ходе рейда изъято более 200 кг контрафактной продукции.

Источник: прокуратура Приморского края

Во Владивостоке продолжается ликвидация незаконных объектов на территории Спортивного рынка. Работы проходят под надзором прокуратуры при участии специализированной техники. По данным пресс-службы надзорного ведомства, фактически завершён снос нелегального кафе «Добрыня и Аня», сообщает ИА PrimaMedia.

В рамках проверки надзорные органы выявили сразу несколько нарушений законодательства. В частности, установлены случаи реализации контрафактной продукции, по факту чего организована доследственная проверка по статье о незаконном предпринимательстве. Также составлены протоколы об административных правонарушениях — в том числе за несанкционированную торговлю и нарушения миграционного законодательства.

В ходе мероприятий изъято свыше 200 килограммов продукции. Кроме того, иностранные граждане, находившиеся на рынке, проверены по базам миграционного учёта.

Работа по устранению нарушений и демонтажу нелегальных сооружений будет продолжена до полного приведения территории в соответствие с законом.

Ранее на Спортивном рынке демонтировали торговые павильоны. Под снос пошли конструкции на площади 6 тысяч квадратных метров, их признали незаконно установленными. Спортивную правительство Приморья запланировало под комплексное развитие территории (КРТ). Решение принято в начале июля. Речь идет о создании целого городского квартала площадью 14,77 гектара. Проект рассчитан на 12 лет с момента определения победителя торгов. Эскизы предполагают плотную жилую застройку многоквартирными домами от 11 до 44 этажей, два детских сада, школу, большой спорткомплекс, стадион, спортплощадки, а также небольшой рынок.