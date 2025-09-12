На время выборов в Перми увеличат количество общественного транспорта

Актуальное расписание, маршруты следования, а также движение транспорта в режиме онлайн можно узнать на сайте МКУ «Гортранс» или в его мобильной версии. Кроме того, информация об актуальных изменениях размещается в группе «Пермский транспорт» в соцсети «ВКонтакте» и телеграм-канале.