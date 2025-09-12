Что тормозит президентскую газификацию в Хабаровском крае

Проводимая по личному поручению Президента России Владимира Владимировича Путина программа социальной догазификации частных домов в Хабаровском крае пока идёт неудовлетворительными темпами. Об этом на очередном заседании оперативного штаба заявила профильный зампред регионального правительства Ирина Горбачёва, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В качестве примера неспешности она привела цифры статистики хода кампании по социальной догаизификации региона. С её старта по настоящее время договоры на подключение своих частных домов к газу с местным оператором программы — компанией «Газпром газораспределение Дальний Восток» — заключили более 13 тысяч семей, из которых меньше 2 300 получили газ на практике. Остальные ждут подключения своих участков.
— За три недели прирост составил 41 домовладение — темп неудовлетворительный. По-прежнему сохраняется значительный разрыв между количеством договоров и выполненных подключений, — констатировала заместитель председателя правительства Хабаровского края по инфраструктуре Ирина Горбачёва.
Слишком медленно ведутся работы по подключению к газу целых жилых кварталов. Очень много жалоб приходит из микрорайона Пятая площадка в краевой столице. В Хабаровске это один из самых крупных жилмассивов индивидуального жилья. Газифицировать его начали несколько лет назад. Однако до сих пор жители не могут пользоваться голубым топливом.
— Сети газораспределения на Пятой площадке построили ещё в 2018 году, однако не ввели в эксплуатацию из-за замечаний. Администрация Хабаровска совместно с оператором газификации достигли договоренности о пуске газа. Гендиректор «Газпром газораспределение Дальний Восток» Георгий Шперлинг пообещал, что жители с готовым внутридомовым оборудованием получат газ до наступления холодов, — сказала Ирина Горбачёва.
Всем участникам встречи напомнили о важности инициированной главой государства программы социальной догазификации. Затягивание сроков подключений жилья по ней недопустимы.
Ранее наше издание рассказывало, руководство и сотрудников газовой компании Генпрокуратура и ФАС уже привлекали к административной и дисциплинарной ответственности за нарушения условий договоров и сроков подключения абонентов к газу.