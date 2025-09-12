Что тормозит президентскую газификацию в Хабаровском крае

Слишком медленно ведутся работы по подключению к газу целых жилых кварталов. Очень много жалоб приходит из микрорайона Пятая площадка в краевой столице. В Хабаровске это один из самых крупных жилмассивов индивидуального жилья. Газифицировать его начали несколько лет назад. Однако до сих пор жители не могут пользоваться голубым топливом.