В Приморье подорожали продукты питания

На 2% подорожали химическая чистка, услуги прачечных, услуги бань и душевых, на 4% — услуги фотоателье, на 9% -ветеринарные услуги. Аренда квартир стала дороже на 14%. Также, на 10% выросли цены на проезд в такси, а в поездах дальнего следования, напротив, снизились — на 18%. Цены на санаторно-оздоровительные услуги за месяц снизились на 5%, услуги гостиниц на — 13%, из них гостиницы 3* и хостелы стали обходиться дешевле на 16−17%.