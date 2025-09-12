В Приморье подорожали продукты питания. Особенно выросли цены на лимоны, печень и крупы, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Федеральную службу государственной статистики Приморья.
В августе потребительские цены выросли на 0.6% по сравнению с предыдущим месяцем, а по сравнению с августом 2024 года — на 8.5%. Продукты питания подорожали на 0.5%.
В полтора раза с начала года выросла стоимость лимонов — на 3%. Консервы мясные и крупа гречневая-ядрица также подорожали на 3%, кофе — на 4%, крупа манная — на 5%, печень говяжья и свиная — на 7%, сухие приправы и специи — на 9%. А вот сахар, чай черный байховый, кетчуп и яйца подешевели на 2−5%.
На 4% подорожали икра лососевых рыб отечественная, рыба живая и охлажденная, рыба соленая, маринованная, копченая. Кальмары мороженые увеличились в стоимости на 6%.
Из молочных продуктов за месяц на 2% выросли цены на масло сливочное, молоко питьевое цельное пастеризованное более 3,2% жирности, кисломолочные продукты и сыры плавленые.
Из овощей подорожали лук репчатый — на 2%, грибы свежие — на 4%, капуста белокочанная свежая — на 5%, перец сладкий свежий — на 6% и зелень свежая — на 8%. В тоже время цены на помидоры свежие, морковь, свёклу столовую снизились на 2−5%. Из фруктов апельсины и виноград подешевели на 4−11%, груши стали дороже на 3%.
На 2% выросли цены на школьно-письменные принадлежности и канцелярию, учебники и учебные пособия, дидактические материалы.
Автомобильный бензин подорожал на 7%, а легковые автомобили импортные подержанные подешевели на 3%.
На 2% подорожали химическая чистка, услуги прачечных, услуги бань и душевых, на 4% — услуги фотоателье, на 9% -ветеринарные услуги. Аренда квартир стала дороже на 14%. Также, на 10% выросли цены на проезд в такси, а в поездах дальнего следования, напротив, снизились — на 18%. Цены на санаторно-оздоровительные услуги за месяц снизились на 5%, услуги гостиниц на — 13%, из них гостиницы 3* и хостелы стали обходиться дешевле на 16−17%.
На 8−10% выросли цены на поездки в отдельные страны Средней Азии и на отдых в ОАЭ.
Напомним, инфляция в Приморье замедляется и впервые за долгое время стала ниже общероссийского показателя. По данным регионального министерства экономического развития, в июле 2025 года инфляция в Приморье составила 8,78%, тогда как общероссийский показатель достиг 8,79%. Об этом рассказал глава ведомства Андрей Блохин на полях ВЭФ-2025 (16+).