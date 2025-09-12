Ричмонд
В Новосибирском метро обнаружили дефект на новой станции

Жители Новосибирска обнаружили дефект на новой станции метро «Спортивная», открытой в прошлую пятницу, 5 сентября.

Об этом пишет ТАСС.

Специалисты метрополитена уже провели осмотр и сообщили, что трещина находится в гипсоволокнистом листе (ГВЛ), прикрепленном к монолитной железобетонной стене, и будет устранена в ближайшее время. В пресс-службе мэрии подчеркнули, что дефект носит исключительно косметический характер и не влияет на прочность конструкций или безопасность эксплуатации станции.

«Спортивная» стала 14-й станцией новосибирского метро и первой в России с двумя климатическими зонами. Особая конструкция платформы поддерживает комфортную температуру плюс 18 градусов даже при минусовой температуре на путях. Первоначально открытие станции планировалось на 1 сентября 2022 года, однако сроки неоднократно переносились. Контракт с компанией «Спецтрансстрой» был расторгнут, а завершение строительства взяла на себя другая подрядная организация после положительного заключения Главгосэкспертизы.