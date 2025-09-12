Просроченные продукты уничтожили на стихийном рынке в Хабаровске

Новости, Хабаровск. В микрорайоне ДОСов прошел рейд против стихийной торговли. Проверяющие нашли просроченные продукты без документов и утилизировали их прямо на месте. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Администрация города вместе с министерством промышленности и торговли края, сотрудниками УМВД и молодежным активом «Молодой гвардии» проверили рынок в районе дома № 51.
Основной причиной выезда стали жалобы местных жителей. Люди жаловались, что возле остановок и дворов продают рыбу и молочные продукты без сертификатов, часто с истекшим сроком годности.
Во время рейда торговец добровольно согласился отдать часть товара на утилизацию. Остальное изъяли принудительно несмотря на протесты. Просроченные продукты ликвидировали сразу на месте.
«Мы будем бороться с этим явным нарушением. Предупреждения и штрафы не помогали, поэтому теперь применяется более решительная мера — утилизация прямо на месте», — сказал начальник управления торговли администрации Хабаровска Светлана Поздеева.
Она напомнила, что подобные рейды проводились и раньше, например на улице Гагарина. Но проблема остается — после проверок торговцы возвращаются.
Светлана Хорохордина из министерства промышленности и торговли добавила, что решить вопрос можно только совместными действиями и самих жителей. Роспотребнадзор также предостерег покупателей.
«Нарушение санитарных правил может привести к массовым отравлениям. На рынках без документов продукция не проверяется и несет реальную угрозу здоровью», — рассказал главный специалист-эксперт Маргарита Рассказова.
Вместе с тем власти пообещали поддержать пенсионеров и садоводов, которые приносят на рынок овощи со своих огородов. Для них планируют организовать бесплатные социальные места в цивилизованных рядах.