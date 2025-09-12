Хабаровские туркомпании подали в суд на министерство имущества края

«Ну что за отношение такое? Я что какая-то не такая? Или выборочно один проходит там, другой вокруг ходит? Я из Москвы приехала, понимаете, я уставшая. Мне сейчас обратно лететь, и вот такое отношение в Хабаровске», — пожаловалась Алена, туристка из Москвы.