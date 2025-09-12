Хабаровские туркомпании подали в суд на министерство имущества края

Предприниматели не уверены, что им удастся доработать до конца сезона — уже сейчас на территорию не пускают посторонних. Ограждения в районе речного вокзала штурмуют как российские туристы, отправляющиеся в Фуюань, так и китайцы. Пограничная охрана с ключами впускает и выпускает людей на свое усмотрение.
«Ну что за отношение такое? Я что какая-то не такая? Или выборочно один проходит там, другой вокруг ходит? Я из Москвы приехала, понимаете, я уставшая. Мне сейчас обратно лететь, и вот такое отношение в Хабаровске», — пожаловалась Алена, туристка из Москвы.
Руководители семи турфирм, чьи павильоны стоят по соседству со стройкой утверждают, что их вынуждают переехать. Однако официального уведомления от властей об этом пока не было — лишь одно электронное письмо в июле, что освободить помещения. О причине не уведомили.
Те предприниматели, чьи павильоны установлены на набережной, подали в суд на министерство имущества края. Пока он проходит бюрократические инстанции. Но владельцы компаний все-таки рассчитывают, что их услышат и предложат альтернативу. В противном случае все они лишатся наработанного бизнеса.