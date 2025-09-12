В Свердловской области построят новые распределительные центры за 15 млрд рублей

По словам врио губернатора Дениса Паслера, развитие логистического хаба «Сухой порт» и открытие участка Дюртюли — Ачит трассы М-12 «Восток» способствуют увеличению грузопотока. Инвестиции в Екатеринбурге оцениваются в 10 млрд руб. «На территории “NK Парка Сибирский тракт” в Екатеринбурге построен первый распределительный центр, создано 500 рабочих мест. Компания приступила к проектированию еще двух распредцентров аналогичной мощности. Также в планах строительство распределительных комплексов в городах-спутниках», — сказал господин Паслер.