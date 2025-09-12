Ричмонд
В Свердловской области построят новые распределительные центры за 15 млрд рублей

Крупный российский девелопер индустриальной недвижимости NK group инвестирует более 15 млрд руб. в создание новых распределительных центров и логистических комплексов в Екатеринбурге, Березовском и Верхней Пышме, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Источник: департамент информационной политики Свердловской области

По словам врио губернатора Дениса Паслера, развитие логистического хаба «Сухой порт» и открытие участка Дюртюли — Ачит трассы М-12 «Восток» способствуют увеличению грузопотока. Инвестиции в Екатеринбурге оцениваются в 10 млрд руб. «На территории “NK Парка Сибирский тракт” в Екатеринбурге построен первый распределительный центр, создано 500 рабочих мест. Компания приступила к проектированию еще двух распредцентров аналогичной мощности. Также в планах строительство распределительных комплексов в городах-спутниках», — сказал господин Паслер.

В Верхней Пышме на территории логопарка «Уральский» планируется строительство комплекса площадью 87 тыс. кв. м с инвестициями в 5 млрд руб. и созданием 1 тыс. рабочих мест. В Березовском собираются построить комплекс с объемом инвестиций в 800 млн руб. — ранее компания NK group построила здесь здания для компаний «Детский Мир» и «Восток-Запад» за 3,4 млрд руб.

Напомним, в Свердловской области в 2026 году построят таможенно-логистический центр маркетплейса Ozon площадью до 3,5 тыс. кв. м. Здесь будут оформлять таможенные документы и хранить до их получения продукцию.