Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Узбекистане запускают систему защиты от мошенников на уровне мобильной связи и банков

Vaib.uz (Узбекистан. 12 сентября). В Узбекистане готовятся к запуску современной антифрод-системы, направленной на защиту граждан от кибермошенничества с использованием мобильных устройств. Министерство цифровых технологий совместно с Центральным банком реализуют проект, который объединит усилия госорганов, банков, операторов связи и коммерческих организаций для противодействия финансовым преступлениям. Об этом говорится в данных Минцифры, переданных в Сенат в рамках запроса о развитии системы IMEI.

Источник: Vaib.Uz

Официальное название проекта — «Система обеспечения информационной безопасности на уровне мобильной связи». Она будет функционировать с использованием SIM-карты, IMEI-кода мобильного устройства и доступа к интернету. Основной технологической базой станет национальная база данных IMEI-кодов всех мобильных устройств, используемых на территории республики.

Новая система позволит:

  • защищать пользователей мобильных приложений банков, платёжных систем и сервисов от внешних атак и мошеннических действий;
  • снижать финансовые потери клиентов, связанные с мошенничеством;
  • значительно упростить расследование случаев фрода и киберпреступлений.

Планируется, что система пройдёт тестирование сразу в 80 банках и платёжных организациях. На данный момент тесты полностью завершены уже в 19 учреждениях. Примерно за первые 15 дней после внедрения в мобильном приложении «Банка развития бизнеса» было выявлено и пресечено более 2 000 попыток несанкционированного доступа к счетам клиентов.

Когда ждать запуск и чего ждать дальше?

Пока точной даты запуска новой платформы нет, а детали её работы не раскрываются. Однако, поскольку система основывается на проверке IMEI-кодов, ожидается, что она сможет автоматически выявлять мошеннические звонки и операции, особенно если мошенники пытаются подделать номер телефона под местный, совершая звонки из-за рубежа.

В России уже несколько лет действует подобная система. Там операторы связи отслеживают аномальную активность — массовые рассылки, подозрительные короткие номера, попытки смены IMEI, частые перерегистрации SIM-карт и блокируют потенциально опасные номера. Банки используют антифрод-платформы, которые анализируют поведение клиента, местоположение, устройство, IP-адреса, и при подозрении на мошенничество автоматически временно блокируют операции, а также звонят клиенту с проверочного «безопасного номера».

Если система в Узбекистане заработает по аналогичному принципу, это позволит существенно повысить уровень защиты граждан от новых схем мошенничества, минимизировать потери клиентов и сделать мобильные финансы безопаснее.