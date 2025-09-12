В Узбекистане запускают систему защиты от мошенников на уровне мобильной связи и банков

Официальное название проекта — «Система обеспечения информационной безопасности на уровне мобильной связи». Она будет функционировать с использованием SIM-карты, IMEI-кода мобильного устройства и доступа к интернету. Основной технологической базой станет национальная база данных IMEI-кодов всех мобильных устройств, используемых на территории республики.
Новая система позволит:
- защищать пользователей мобильных приложений банков, платёжных систем и сервисов от внешних атак и мошеннических действий;
- снижать финансовые потери клиентов, связанные с мошенничеством;
- значительно упростить расследование случаев фрода и киберпреступлений.
Планируется, что система пройдёт тестирование сразу в 80 банках и платёжных организациях. На данный момент тесты полностью завершены уже в 19 учреждениях. Примерно за первые 15 дней после внедрения в мобильном приложении «Банка развития бизнеса» было выявлено и пресечено более 2 000 попыток несанкционированного доступа к счетам клиентов.
Когда ждать запуск и чего ждать дальше?
Пока точной даты запуска новой платформы нет, а детали её работы не раскрываются. Однако, поскольку система основывается на проверке IMEI-кодов, ожидается, что она сможет автоматически выявлять мошеннические звонки и операции, особенно если мошенники пытаются подделать номер телефона под местный, совершая звонки из-за рубежа.
В России уже несколько лет действует подобная система. Там операторы связи отслеживают аномальную активность — массовые рассылки, подозрительные короткие номера, попытки смены IMEI, частые перерегистрации SIM-карт и блокируют потенциально опасные номера. Банки используют антифрод-платформы, которые анализируют поведение клиента, местоположение, устройство, IP-адреса, и при подозрении на мошенничество автоматически временно блокируют операции, а также звонят клиенту с проверочного «безопасного номера».
Если система в Узбекистане заработает по аналогичному принципу, это позволит существенно повысить уровень защиты граждан от новых схем мошенничества, минимизировать потери клиентов и сделать мобильные финансы безопаснее.