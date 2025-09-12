В Узбекистане запускают систему защиты от мошенников на уровне мобильной связи и банков

Vaib.uz (Узбекистан. 12 сентября). В Узбекистане готовятся к запуску современной антифрод-системы, направленной на защиту граждан от кибермошенничества с использованием мобильных устройств. Министерство цифровых технологий совместно с Центральным банком реализуют проект, который объединит усилия госорганов, банков, операторов связи и коммерческих организаций для противодействия финансовым преступлениям. Об этом говорится в данных Минцифры, переданных в Сенат в рамках запроса о развитии системы IMEI.