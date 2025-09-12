В Беларуси проверили «Светофор»: нарушения носят повсеместный характер

В ходе проверки были выявлены нарушения на всех без исключения проверенных объектах санитарно-эпидемиологических требований. Как отметили в организации, это указывает, что проблемы носят системный характер. Среди установленных нарушений — недостатки в системе производственного контроля, отсутствие условий, необходимых для соблюдения правил личной гигиены персонала, нарушение правил выкладки и хранения. Также обнаружены проблемы с содержанием торговых залов, складских зон и холодильного оборудования, нарушения условий хранения продукции, реализация небезопасной продукции и продукции негарантированного качества, нарушения в части маркировки, нарушения сроков годности продукции, отсутствие медицинских справок у персонала и др.