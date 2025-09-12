Средние цены на автомобили с пробегом в Красноярском крае упали на 14,8% за год

С начала 2025 года цены на подержанные автомобили в регионе снизились на 8,9%, что создает благоприятные условия для покупки. Специалисты рекомендуют покупателям внимательно проверять историю автомобилей и использовать современные инструменты, включая отчеты с искусственным интеллектом, для безопасного совершения сделок.