Средние цены на автомобили с пробегом в Красноярском крае упали на 14,8% за год

Аналитики Авито Авто зафиксировали значительное снижение цен на рынке подержанных автомобилей в Красноярском крае.
Согласно исследованию, проведенному в августе 2025 года, средняя стоимость машин с пробегом снизилась на 14,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Наиболее существенное падение цен отмечено среди премиальных марок: Mercedes-Benz: снижение на 29,4%, BMW: подешевели на 26,4%, Hyundai: уменьшение стоимости на 17,3%, Kia: снижение на 14,6%, Honda: подешевели на 13,3%.
Среди популярных моделей лидерами снижения стали: Honda Accord: −25%, Honda Civic: −19,1%, Toyota RAV4: −18,2%, Toyota Carina: −17,2%, Mazda Demio: −15,4%.
По словам директора направления «Автомобили с пробегом» в Авито Андрея Ковалева, текущая ситуация характеризуется как «рынок покупателя»: «На платформе представлено множество предложений, но наиболее привлекательные варианты уходят быстро. Рекомендуем не медлить с осмотром при наличии интереса к конкретному автомобилю».
Эксперты отмечают, что динамика цен обусловлена не только снижением стоимости конкретных моделей, но и изменением структуры рынка — увеличением доли доступных версий автомобилей и бюджетных марок в общем объеме предложений.
С начала 2025 года цены на подержанные автомобили в регионе снизились на 8,9%, что создает благоприятные условия для покупки. Специалисты рекомендуют покупателям внимательно проверять историю автомобилей и использовать современные инструменты, включая отчеты с искусственным интеллектом, для безопасного совершения сделок.