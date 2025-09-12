Газовый дефицит в Казахстане: добыча сокращается, цены растут

Несмотря на рост экспорта и увеличение общего объема добычи за полугодие, страна столкнулась с парадоксом: внутренние цены на газ пошли вверх. В августе газ подорожал сразу на 21% за месяц, а с начала года — почти на 27%. Больше всего подорожание ощутили жители Атырауской области, где рост составил 70% по сравнению с прошлым августом.