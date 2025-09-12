Бюджет Красноярского края увеличивается на 17,8 миллиарда рублей

Бюджет Красноярского края в результате осенней корректировки вырос на 17,8 миллиарда рублей. Причем налоговые и неналоговые доходы составят 12,8 миллиарда. Еще 2,3 миллиарда — это федеральные средства, большая часть которых пойдет поддержку граждан при оплате ЖКУ.
Таким образом уточненные параметры главного финансового документа составляют: доходы — 452,1 миллиарда, расходы — 502,9 миллиарда рублей. При этом снижен плановый дефицит.
Министр финансов края Владимир Бахарь сообщил, что бюджет с корректировкой передал на рассмотрение депутатов краевого парламента. Именно они должны будут утвердить его к исполнению.
Добавим, на какие статьи расходов будут направлены дополнительные средства. Так:
— 3,9 миллиардов — на здравоохранение, в том числе льготные лекарства и санавиацию;
— 3,1 миллиарда — субсидирование ресурсоснабжающих организаций в целях сдерживания роста платы населения за ЖКУ;
— 1,7 миллиарда — на поддержку муниципалитетов, в том числе компенсацию выпадающих доходов и социально-значимые расходы;
— 0,7 миллиарда — на образование, в том числе поддержка одаренных детей, капремонт школ.
Особое внимание — детям и семьям участников СВО.
Для непредвиденных расходов резервный фонд правительства края увеличивается на 3 миллиарда рублей.